У Росії немає техніки для завершення "Північного потоку - 2"

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КИЇВ. 25 грудня. УНН. Після зупинки будівництва російського газогону "Північний потік-2" через санкції з боку США Москва шукає можливості для того, щоб прокласти останні 160 кілометрів газопроводу. Як повідомив у вівторок, 24 грудня, керівник російської "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Олексій Рахманов, зараз у розпорядженні Росії немає суден-трубоукладачів, за допомогою яких можна було б завершити проєкт, передає УНН із посиланням на DW.

“Таких суден, які прямо сьогодні могли б приступити до роботи, немає”, — заявив він в ефірі телеканалу “Россия 24”. За його словами, такі кораблі зазвичай будують під конкретний проєкт. Рахманов впевнений, що Росія зможе побудувати власний трубоукладач, утім, за його оцінками, для цього знадобиться в цілому до шести років: від півтора до двох років — на проєктування, та три-чотири роки — на саме будівництво.

Російські ЗМІ повідомляють, що до будівництва газогону можуть залучити трубоукладач “Академік Черський”. Утім, судно зараз перебуває в Находці на Далекому Сході і до місця робіт може прибути лише через місяць після виходу з порту. За даними видання, також існує баржа “Фортуна”, але вона призначена для робіт лише в прибережних водах. З урахуванням цих обставин, будівництво газопроводу може затягнутися до кінця літа 2020 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина дозволила будівництво “Північного потоку-2” у зимові місяці

Нагадаємо, після того, як набули чинності санкції США проти залучених до будівництва “Північного потоку-2” підприємств, швейцарська компанія Allseas спочатку призупинили його укладання, а після консультацій з юристами покинула місце робіт. Згідно з даними з корабельних радарів, судно Solitaire, яке належить Allseas, зараз перебуває на шляху до острова Рюген, повідомляє агенція новин dpa. Поки невідомо, чи планує компанія в майбутньому продовжити роботи.

За даними російських ЗМІ, судно для завершення будівництва також може бути придбане в Китаю або іншої азійської країни. За повідомленнями російського уряду, спорудження газогону, який планували добудувати до кінця цього року, затримається на кілька місяців. Експерти у Москві оцінюють додаткові витрати на спорудження газопроводу в діапазоні від десятків до сотень мільйонів доларів.

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Як повідомлялося, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів “Північний потік-2” та “Турецький потік”. Під штрафні заходи потраплять судна, що займаються прокладенням труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають стосунок до роботи цих суден. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в’їзд до США. Крім того, будь-які активи цих компаній, що перебувають на території США, будуть заморожені. Росія пообіцяла відповісти на ці санкції.

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