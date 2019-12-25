У России нет техники для завершения "Северного потока - 2"

“Таких судов, которые прямо сегодня могли бы приступить к работе, нет”, — заявил он в эфире телеканала “Россия 24”. По его словам, такие корабли обычно строят под конкретный проект. Рахманов уверен, что Россия сможет построить собственный трубоукладчик, впрочем, по его оценкам, для этого потребуется в целом до шести лет от полутора до двух лет — на проектирование, и три-четыре года — на само строительство.

Российские СМИ пишут, что к строительству газопровода могут привлечь трубоукладчик “Академик Черский”. Впрочем, судно сейчас находится в Находке на Дальнем Востоке и к месту работ может прибыть только через месяц после выхода из порта. По данным издания, также существует баржа “Фортуна”, но она предназначена для работ только в прибрежных водах. С учетом этих обстоятельств, строительство газопровода может затянуться до конца лета 2020 года.

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Напомним, после того, как вступили в силу санкции США против привлеченных к строительству “Северного потока-2” предприятий, швейцарская компания Allseas сначала приостановили его заключения, а после консультаций с юристами покинула место работ. Согласно данным из корабельных радаров, судно Solitaire, принадлежащее Allseas, сейчас находится на пути к острову Рюген, сообщает агентство новостей dpa. Пока неизвестно, планирует ли компания в будущем продолжить работы.

По данным российских СМИ, судно для завершения строительства также может быть приобретено в Китае или другой азиатской стране. По сообщениям российского правительства, строительство газопровода, который планировали достроить до конца этого года, задержится на несколько месяцев. Эксперты в Москве оценивают дополнительные затраты на сооружение газопровода в диапазоне от десятков до сотен миллионов долларов.

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Как сообщалось, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”. Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, имеющие отношение к работе этих судов. В частности, штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любые активы этих компаний, находящихся на территории США, будут заморожены. Россия пообещала ответить на эти санкции.

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