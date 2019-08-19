Генсек ООН засудив теракт в Кабулі, внаслідок якого загинули 63 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив підрив терориста-смертника на весіллі столиці Афганістану, Кабулі, та побажав швидкого одужання пораненим. Про це повідомив прес-секретар Гутерріша Стефан Дюжаррік, передає УНН. Відповідна заява розміщена на сайті Генерального секретаря Організації.
“Генеральний секретар рішуче засуджує жахливий терористичний напад на весільній церемонії 17 серпня у Кабулі, внаслідок якого загинули 63 особи та понад 180 були поранені”, — повідомив Дюжаррік.
Речник генсека додав, що Гутерріш висловлює найглибші співчуття родинам жертв, а також уряду і народу Афганістану. Генсек побажав пораненим швидкого одужання.
Як повідомляв УНН, в результаті теракту на весіллі загинули 63 людини, 182 постраждали. У прес-службі МВС Афганістану заявили, що вибух був проведений терористом-смертником. Рух “Талібан” заявив про непричетність до теракту.
У свою чергу прем’єр-міністр Афганістану Абдулла Абдулла також засудив подію і висловив співчуття родичам і близьким загиблих. А президент Афганістану Ашраф Гані, засуджуючи теракт заявив, що рух “Талібан” не може зняти з себе провину за те, що трапилося.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за теракт на весіллі в Кабулі