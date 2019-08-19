Генсек ООН осудил теракт в Кабуле, в результате которого погибли 63 человека

"Генеральный секретарь решительно осуждает чудовищный террористический нападение на свадебной церемонии 17 августа во Кабуле, в результате которого погибли 63 человека и более 180 были ранены", - сообщил Дюжаррик.

Представитель генсека добавил, что Гутерриш выражает глубочайшие соболезнования семьям жертв, а также правительству и народу Афганистана. Генсек пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Как сообщал УНН, в результате теракта на свадьбе погибли 63 человека, 182 пострадали. В пресс-службе МВД Афганистана заявили, что взрыв был произведен террористом-смертником. Движение "Талибан" заявил о непричастности к теракту.

В свою очередь премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла также осудил произошедшее и выразил соболезнования родственникам и близким погибших. А президент Афганистана Ашраф Гани, осуждая теракт заявил, что движение "Талибан" не может снять с себя вину за случившееся.

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