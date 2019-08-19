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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 44051 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119303 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129984 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121152 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125315 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128163 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152883 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150961 просмотра

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Генсек ООН осудил теракт в Кабуле, в результате которого погибли 63 человека

Генсек ООН осудил теракт в Кабуле, в результате которого погибли 63 человека

Киев  •  УНН

 • 9593 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв террориста-смертника на свадьбе столице Афганистана, Кабуле, и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Об этом сообщил пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик, передает УНН. Соответствующее заявление размещено на сайте Генерального секретаря Организации.

"Генеральный секретарь решительно осуждает чудовищный террористический нападение на свадебной церемонии 17 августа во Кабуле, в результате которого погибли 63 человека и более 180 были ранены", - сообщил Дюжаррик.

Представитель генсека добавил, что Гутерриш выражает глубочайшие соболезнования семьям жертв, а также правительству и народу Афганистана. Генсек пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Как сообщал УНН, в результате теракта на свадьбе погибли 63 человека, 182 пострадали. В пресс-службе МВД Афганистана заявили, что взрыв был произведен террористом-смертником. Движение "Талибан" заявил о непричастности к теракту.

В свою очередь премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла также осудил произошедшее и выразил соболезнования родственникам и близким погибших. А президент Афганистана Ашраф Гани, осуждая теракт заявил, что движение "Талибан" не может снять с себя вину за случившееся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт на свадьбе в Кабуле

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