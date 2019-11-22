Генпрокурор назвав причини обшуків на території Одеського морського порту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Під час обшуків на території Одеського морського порту, які сьогодні провели співробітники Генпрокуратури та СБУ, було виявлено факт незаконної спроби вивезення держвласності на суму 54 млн грн. Про це сьогодні на брифінгу повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.
“Ситуація стосується адміністрації морських портів. Чиновники, які пов’язані з адміністрацією морських портів, за допомогою фіктивних договорів намагалися вивезти із власності держпідприємства суму приблизно на 54 млн грн. Це було пов’язано із поставками певної продукції, яка так і не була поставлена. А також з виконанням відповідних робіт щодо реконструкції порту, які так і не були проведені”, — зазначив Рябошапка.
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Раніше УНН повідомляв, Генпрокуратурою спільно з СБУ проводяться обшуки на території Одеського морського порту.