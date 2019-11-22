Рябошапка про обшук у мерії Одеси: чиновники створили штучний борг у сумі 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Під час обшуків у Одеській міській раді, які сьогодні проводили співробітники генпрокуратури та СБУ, було виявлено створений чиновниками штучний борг у розмірі 100 млн грн. Про це сьогодні на брифінгу повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент УНН.
“Криміногенна ситуація в Одеському регіоні України є однією із найгірших”, — заявив Рябошапка.
За його словами, було проведено низку заходів для вирішення цієї проблеми в регіоні.
“Перш за все, проведено низку обшуків у Одеській міській раді, а також структурних підрозділах міської ради та в одному із комунальних підприємств яке підпорядковується Одеській міській раді. Проблема була пов’язана з тим, що було створено фактично штучний борг, за який чиновники Одеської мерії пропонували розплатитися одеситам і суми цього боргу склали більше 100 млн грн. Цей борг був штучний і компанії, які викупили борг, вони афілійовані чи пов’язані із чиновниками Одеської мерії”, — зазначив Рябошапка.
Раніше УНН повідомляв, в Одеській мерії проводили невідкладні слідчі дії співробітники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України.