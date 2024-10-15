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FT: Ізраїлю загрожує дефіцит ракет-перехоплювачів для ППО

Київ • УНН

 • 12226 перегляди

Ізраїль зіткнувся з серйозним дефіцитом ракет-перехоплювачів для систем ППО після атак Ірану. Виробництво працює цілодобово, але США не можуть продовжувати постачання в Україну та Ізраїль такими ж темпами.

FT: Ізраїлю загрожує дефіцит ракет-перехоплювачів для ППО

Ізраїль стикнувся із загрозливим дефіцитом ракет-перехоплювачів для власних систем ППО. Доказом цього є результати останніх ракетних ударів Ірану. Про це видання Financial Times, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що трирівнева система протиповітряної та протиракетної оборони Ізраїлю виявила себе як ефективний засіб захисту під час квітневої атаки іранських проксі, досягши 99% ефективності у перехопленні 170 безпілотників, 30 крилатих і 120 балістичних ракет.

Проте вже у жовтні вона мала менший успіх у відбитті близько 200 іранських балістичних ракет: три десятки влучили в ізраїльську авіабазу Неватім, тоді як ще одна вибухнула за 700 метрів від штаб-квартири ізраїльської зовнішньої розвідки.

Виконавчий директор Israel Aerospace Industries Боаз Леві заявив, що його компанія, яка виробляє зенітні ракети для систем протиракетної оборони Arrow, працює в три зміни.

Деякі з наших ліній працюють цілодобово, сім днів на тиждень. Наша мета – виконати всі наші зобов’язання

- заявив Леві.

Також розповідаючи про час необхідний для виробництва ракет-перехоплювачів, він наголосив, що це "не питання днів". 

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Тим часом експосадовиця департаменту оборони США Дана Строул підкреслила, що "проблема боєприпасів в Ізраїлі є серйозною".

Якщо Іран відповість на атаку Ізраїлю і "Хезболла" також приєднається, протиповітряна оборона Ізраїлю буде розтягнута. США не можуть продовжувати постачання в Україну та Ізраїль такими ж темпами

- зауважила Строул.

У виданні також додали, що окрім балістичних ракет, що можуть бути запущені з Ірану, для країни зберігається загроза масованих ударів безпілотниками та ракетами меншої дальності з території Лівану. Розташовані там сили терористичного угрупування "Хезболла" можуть уразити цілі на глибину до 60 кілометрів по території Ізраїлю.

Ми ще не бачимо всіх спроможностей Хезболли. Вони запускали лише десяту частину свого передвоєнного залпового потенціалу, кілька сотень ракет на день замість двох тисяч

– сказав колишній ізраїльський бригадний генерал і голова стратегії Армії оборони Ізраїлю Ассаф Оріон.

Нагадаємо

До Ізраїлю прибула передова група американських військових та компоненти системи ППО THAAD. Розгортання підкреслює відданість США захисту Ізраїлю та американців від можливих ракетних атак Ірану.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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