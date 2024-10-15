FT: Израилю грозит дефицит ракет-перехватчиков для ПВО

Израиль столкнулся с угрожающим дефицитом ракет-перехватчиков для собственных систем ПВО. Доказательством этого являются результаты последних ракетных ударов Ирана. Об этом издание Financial Times, передает УНН.Детали

Отмечается, что трехуровневая система противовоздушной и противоракетной обороны Израиля проявила себя как эффективное средство защиты во время апрельской атаки иранских прокси, достигнув 99% эффективности в перехвате 170 беспилотников, 30 крылатых и 120 баллистических ракет.

Однако уже в октябре она имела меньший успех в отражении около 200 иранских баллистических ракет: три десятка попали в израильскую авиабазу Неватим, тогда как еще одна взорвалась в 700 метрах от штаб-квартиры израильской внешней разведки.

Исполнительный директор Israel Aerospace Industries Боаз Леви заявил, что его компания, которая производит зенитные ракеты для систем противоракетной обороны Arrow, работает в три смены.

Некоторые из наших линий работают круглосуточно, семь дней в неделю. Наша цель - выполнить все наши обязательства

Также рассказывая о времени необходимом для производства ракет-перехватчиков, он подчеркнул, что это «не вопрос дней».

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Между тем экс-посланница департамента обороны США Дана Строул подчеркнула, что «проблема боеприпасов в Израиле является серьезной».

Если Иран ответит на атаку Израиля и «Хезболла» также присоединится, противовоздушная оборона Израиля будет растянута. США не могут продолжать поставки в Украину и Израиль такими же темпами

В издании также добавили, что кроме баллистических ракет, которые могут быть запущены из Ирана, для страны сохраняется угроза массированных ударов беспилотниками и ракетами меньшей дальности с территории Ливана. Расположенные там силы террористической группировки «Хезболла» могут поразить цели на глубину до 60 километров по территории Израиля.

Мы еще не видим всех возможностей Хезболлы. Они запускали лишь десятую часть своего предвоенного залпового потенциала, несколько сотен ракет в день вместо двух тысяч