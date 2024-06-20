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Франція залучила понад 2 млрд дол у розвиток генеративного ШІ - це найбільше у Європі, але регіон поки відстає від лідерів ринку

Київ • УНН

 • 26082 перегляди

Франція лідирує в Європі за обсягом фінансування генеративного ШІ, залучаючи 2,29 мільярда євро, в той час як на Європу і Ізраїль зазвичай припадає лише половина глобального венчурного фінансування в цій конкретній області ШІ.

Франція залучила понад 2 млрд дол у розвиток генеративного ШІ - це найбільше у Європі, але регіон поки відстає від лідерів ринку

Разом на Європу та Ізраїль зазвичай припадає приблизно 45% усього венчурного фінансування, втім у сфері генеративного штучного інтелекту (ШІ) це скорочується на половину. Пише УНН із посиланням на Tech Crunch.

Деталі

Згідно з новим звітом аналітиків Dealroom, Франція лідирує в Європі за фінансування Generative AI, при цьому в сукупності на Європу та Ізраїль зазвичай припадає близько 45 % усього венчурного фінансування на рік. Але якщо перевести цей показник на конкретну сферу ШІ, то ця частка скорочується до половини, а для генеративного ШІ і того менше.

Аналітики роблять висновок, що Європа та Ізраїль відстають від ринку, хоча йдеться також про те, що найближчими місяцями і роками готуються цікаві розробки. Таким чином європейський регіон зможе наздогнати представників інших частин світу.

Серед іншого вказується наступне:

Лондон створив найбільше стартапів GenAI: з 221 стартапу, які проаналізували Dealroom та Accel, близько 27%, тобто майже третина групи, були створені в Лондоні. Тель-Авів посів друге місце з 13%, Берлін - 12%, а Амстердам - 5%. Цікаво, що Париж опинився в середині рейтингу міст, на рівні 10%, незважаючи на високі показники Франції у зазначеній галузі.

Співзасновник OpenAI запускає конкуруючий стартап зі штучного інтелекту20.06.24, 18:50 • 17782 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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