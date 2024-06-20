Вместе на Европу и Израиль обычно приходится примерно 45% всего венчурного финансирования, впрочем в сфере генеративного искусственного интеллекта (ИИ) это сокращается на половину. Пишет УНН со ссылкой на Tech Crunch.

Детали

Согласно новому отчету аналитиков Deadroom, Франция лидирует в Европе по финансированию Generative AI, при этом в совокупности на Европу и Израиль обычно приходится около 45% всего венчурного финансирования в год. Но если перевести этот показатель на конкретную сферу IS, то эта доля сокращается до половины, а для генеративного ИИ и того меньше.

Аналитики делают вывод, что Европа и Израиль отстают от рынка, хотя речь идет также о том, что в ближайшие месяцы и годы готовятся интересные разработки. Таким образом европейский регион сможет догнать представителей других частей света.

Среди прочего указывается следующее:

Лондон создал больше всего стартапов GenAI: из 221 стартапа, которые проанализировали Dealroom и Accel, около 27%, то есть почти треть группы, были созданы в Лондоне. Тель-Авив занял второе место с 13%, Берлин - 12%, А Амстердам - 5%. Интересно, что Париж оказался в середине рейтинга городов, на уровне 10%, несмотря на высокие показатели Франции в указанной отрасли.

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