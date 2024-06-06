Фінляндія не планує розміщувати війська в Україні - президент Стубб
Київ • УНН
Фінляндія не планує розміщувати війська в Україні, але продовжить надавати підтримку на основі угоди про безпеку, підписаної з Україною.
Президент Фінляндії Олександр Стубб підтвердив, що його країна не планує відправляти війська в Україну. Про це він заявив на спільній пресконференції із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє УНН.
Фінляндія не планує розміщувати війська в Україні. Ми, звісно, обговорюємо з нашими союзниками різні варіанти допомоги Україні, чи то фінансові, чи то військові, чи то у вигляді боєприпасів. Але ми не змінили свою лінію
За його словами, Фінляндія продовжуватиме надавати тверду підтримку на основі угоди про безпеку, яка була підписана з Україною 7 квітня.
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Доповнення
В кінці травня агентство Reuters писало, що Франція може незабаром відправити військових інструкторів на Україну, попри побоювання деяких союзників і критику з боку росії. Париж може оголосити про своє рішення під час візиту Президента України Володимира Зеленського.
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