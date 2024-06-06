Финляндия не планирует размещать войска в Украине - президент Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что его страна не планирует отправлять войска в Украину. Об этом он заявил на совместной пресс- конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает УНН.

Финляндия не планирует размещать войска в Украине. Мы, конечно, обсуждаем с нашими союзниками различные варианты помощи Украине, то ли финансовые, то ли военные, то ли в виде боеприпасов. Но мы не изменили нашу линию - заявил президент Финляндии Стубб.

По его словам, Финляндия будет продолжать оказывать твердую поддержку на основе соглашения о безопасности, которое было подписано с Украиной 7 апреля.

Премьер Финляндии об отправке военных в Украину: не считаю такой сценарий возможным

Дополнение

В конце мая агентство Reuters писало, что Франция может вскоре отправить военных инструкторов на Украину, несмотря на опасения некоторых союзников и критику со стороны России. Париж может объявить о своем решении во время визита Президента Украины Владимира Зеленского.

НАТО работает над миссией для Украины - Столтенберг