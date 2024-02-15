Енергетики повернули світло понад 42 тисячам споживачів, триває відновлення мереж та обладнання – Міненерго
Київ • УНН
Енергетики відновили електропостачання для понад 42 000 споживачів, в той час, як у багатьох постраждалих від ракетного обстрілу регіонах України триває ремонт пошкоджених мереж та обладнання.
Енергетики повернули світло понад 42 тисячам споживачів; триває відновлення мереж та обладнання, пошкодженого внаслідок обстрілів. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.
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У Дніпропетровській області внаслідок ворожих обстрілів вимикалися 682 споживачі, усіх заживлено. Залишаються без напруги 49 абонентів у м. Нікополь – енергетики не мають безпечного доступу до об’єкта.
У Донецькій області через бойові дії знеструмлено 56 населених пунктів (37,5 тисячі абонентів). Ремонтні бригади заживили 36,8 тисячі споживачів у 50 населених пунктах. Залишаються без світла 86 населених пунктів - понад 48 тисяч споживачів).
Через пошкодження газових мереж внаслідок бойових дій відключено від газу 21 споживача. Відновлено газопостачання 26 споживачам.
У Закарпатській області через підтоплення залишаються знеструмленими 24 споживачі. Внаслідок обстрілу Львівської області зруйновано електрообладнання. Є відключені споживачі. Тривають відновлювальні роботи.
У Запорізькій області з технологічних причин знеструмлювалися 969 споживачів у 6 населених пунктах. Енергетики заживили 2735 споживачів, які вимикалися через бойові дії.
У м. Херсон після ворожих обстрілів залишаються відключеними 3,5 тисячі точок обліку. По області без світла 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах. Через технологічні порушення в Одеській області відключено 392 споживачі.
У Сумській області з технологічних причин знеструмлено 11 населених пунктів (980 споживачів). Залишаються знеструмленими через бойові дії 2876 абонентів у 57 населених пунктах. Через ворожі обстріли на Чернігівщині знеструмлено 16 населених пунктів, загалом – 932 споживачі.
У Харківській області минулої доби енергетики заживили 201 споживача на територіях, де були бойові дії. Через ворожі обстріли є нові пошкодження мереж. Зокрема, через ракетний удар по м. Чугуїв знеструмлено близько 300 споживачів. Загалом на ранок по області без напруги 15,8 тисячі точок обліку.
Внаслідок пошкоджень газових мереж у Харківській області припинено подачу газу 52 споживачам.
Нагадаємо
Трансформаторна підстанція у Львові була пошкоджена внаслідок російського обстрілу, що знеструмило інфраструктурний об'єкт. Проте у Міненерго наголошують, що ситуація в енергосистемі контрольована.