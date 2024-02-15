Энергетики вернули свет более 42 тысячам потребителей, продолжается восстановление сетей и оборудования - Минэнерго
Киев • УНН
Энергетики восстановили электроснабжение для более 42 000 потребителей, в то время, как во многих пострадавших от ракетного обстрела регионах Украины продолжается ремонт поврежденных сетей и оборудования.
Энергетики вернули свет более 42 тысячам потребителей; продолжается восстановление сетей и оборудования, поврежденного в результате обстрелов. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
Детали
В Днепропетровской области в результате вражеских обстрелов отключались 682 потребителя, все запитаны. Остаются без напряжения 49 абонентов в г. Никополь - энергетики не имеют безопасного доступа к объекту.
В Донецкой области из-за боевых действий обесточены 56 населенных пунктов (37,5 тысячи абонентов). Ремонтные бригады запитали 36,8 тысячи потребителей в 50 населенных пунктах. Остаются без света 86 населенных пунктов - более 48 тысяч потребителей).
Из-за повреждения газовых сетей в результате боевых действий отключен от газа 21 потребитель. Восстановлено газоснабжение 26 потребителям.
В Закарпатской области из-за подтопления остаются обесточенными 24 потребителя. В результате обстрела Львовской области разрушено электрооборудование. Есть отключенные потребители. Продолжаются восстановительные работы.
В Запорожской области по технологическим причинам обесточивались 969 потребителей в 6 населенных пунктах. Энергетики запитали 2735 потребителей, которые отключались из-за боевых действий.
В г. Херсон после вражеских обстрелов остаются отключенными 3,5 тысячи точек учета. По области без света 25,8 тысячи абонентов в 45 населенных пунктах. Из-за технологических нарушений в Одесской области отключено 392 потребителя.
В Сумской области по технологическим причинам обесточены 11 населенных пунктов (980 потребителей). Остаются обесточенными из-за боевых действий 2876 абонентов в 57 населенных пунктах. Из-за вражеских обстрелов на Черниговщине обесточены 16 населенных пунктов, всего - 932 потребителя.
В Харьковской области за прошедшие сутки энергетики запитали 201 потребителя на территориях, где были боевые действия. Из-за вражеских обстрелов есть новые повреждения сетей. В частности, из-за ракетного удара по г. Чугуев обесточены около 300 потребителей. Всего на утро по области без напряжения 15,8 тысячи точек учета.
В результате повреждений газовых сетей в Харьковской области прекращена подача газа 52 потребителям.
Напомним
Трансформаторная подстанция во Львове была повреждена в результате российского обстрела, что обесточило инфраструктурный объект. Однако в Минэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме контролируемая.
Энергетики вернули свет более 42 тысячам потребителей, продолжается восстановление сетей и оборудования - Минэнерго
Энергетики восстановили электроснабжение для более 42 000 потребителей, в то время, как во многих пострадавших от ракетного обстрела регионах Украины продолжается ремонт поврежденных сетей и оборудования.
В Воздушных силах предупредили о повторных пусках вражеских ракет
ВС ВС Украины предупредили о запусках вражеских ракет и угрозе баллистических ракетных атак со стороны Белгородской области россии.
Поставки и эвакуация в Авдеевку затруднена, но задействована запасная логистическая артерия - Лиховой
Украинские войска маневрируют в Авдеевке для перемещения на более выгодные позиции, сталкиваясь с проблемами с путями снабжения и эвакуации, но при этом используется резервная логистическая артерия.
Операция "Перун": для оправдания агрессии против Украины россияне начали активно привлекать иностранные СМИ
По данным украинской разведки, россияне начали активную фазу информационной операции "Перун" по привлечению иностранных СМИ к оправданию агрессии против Украины и освещению ситуации в выгодном для кремля свете.
На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили пять важных объектов россиян - Тарнавский
Россияне выпустили более 1000 артиллерийских снарядов и совершили 43 авиаудара по украинским позициям в оперативном районе "Таврия", но украинские военные удержали позиции и уничтожили более 500 российских военнослужащих, а также 55 единиц техники и вооружения.
"Грязная кампания" против Минобороны и ДОТ: при чем здесь фирма с сомнительной репутацией, которая пытается заблокировать тендеры по питанию для ВСУ
Сомнительная компания, которая уже попадала в скандалы, вероятно, пытается заблокировать тендеры по питанию для Вооруженных Сил Украины.
Украина будет в суде ООН доказывать нарушение рф приказа о прекращении военных действий - Кориневич
На стадии рассмотрения дела по существу Украина будет доказывать, что россия нарушила приказ Международного суда ООН о временных мерах по делу "Украина против России", продолжая военные действия в Украине после вынесения этого приказа.
Зеленский посетит Германию и Францию: встретится с Шольцом и Макроном и выступит на Мюнхенской конференции
Президент Зеленский посетит Германию и Францию 16 февраля, где встретится с канцлером Шольцем и президентом Макроном, а затем выступит на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 17 февраля, где проведет встречи, в частности с вице-президентом США Камалой Харрис.
В Черновицкой области третий день ищут девочку, которая исчезла на реке
Девочку ищут почти 130 человек, среди которых 46 спасателей. Также от Главного управления привлечено 6 единиц техники, 3 плавсредства и 2 БПЛА.
Всемирный банк: потребность на восстановление Украины оценивается в 486 млрд долларов
Отчет Всемирного банка оценивает общую стоимость реконструкции и восстановления в Украине в течение следующих десяти лет в результате полномасштабного вторжения россии в 486 миллиардов долларов США.