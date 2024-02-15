Энергетики вернули свет более 42 тысячам потребителей, продолжается восстановление сетей и оборудования - Минэнерго

Энергетики вернули свет более 42 тысячам потребителей; продолжается восстановление сетей и оборудования, поврежденного в результате обстрелов. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Детали

В Днепропетровской области в результате вражеских обстрелов отключались 682 потребителя, все запитаны. Остаются без напряжения 49 абонентов в г. Никополь - энергетики не имеют безопасного доступа к объекту.

В Донецкой области из-за боевых действий обесточены 56 населенных пунктов (37,5 тысячи абонентов). Ремонтные бригады запитали 36,8 тысячи потребителей в 50 населенных пунктах. Остаются без света 86 населенных пунктов - более 48 тысяч потребителей).

Из-за повреждения газовых сетей в результате боевых действий отключен от газа 21 потребитель. Восстановлено газоснабжение 26 потребителям.

В Закарпатской области из-за подтопления остаются обесточенными 24 потребителя. В результате обстрела Львовской области разрушено электрооборудование. Есть отключенные потребители. Продолжаются восстановительные работы.

В Запорожской области по технологическим причинам обесточивались 969 потребителей в 6 населенных пунктах. Энергетики запитали 2735 потребителей, которые отключались из-за боевых действий.



В г. Херсон после вражеских обстрелов остаются отключенными 3,5 тысячи точек учета. По области без света 25,8 тысячи абонентов в 45 населенных пунктах. Из-за технологических нарушений в Одесской области отключено 392 потребителя.

В Сумской области по технологическим причинам обесточены 11 населенных пунктов (980 потребителей). Остаются обесточенными из-за боевых действий 2876 абонентов в 57 населенных пунктах. Из-за вражеских обстрелов на Черниговщине обесточены 16 населенных пунктов, всего - 932 потребителя.

В Харьковской области за прошедшие сутки энергетики запитали 201 потребителя на территориях, где были боевые действия. Из-за вражеских обстрелов есть новые повреждения сетей. В частности, из-за ракетного удара по г. Чугуев обесточены около 300 потребителей. Всего на утро по области без напряжения 15,8 тысячи точек учета.

В результате повреждений газовых сетей в Харьковской области прекращена подача газа 52 потребителям.

Напомним

Трансформаторная подстанция во Львове была повреждена в результате российского обстрела, что обесточило инфраструктурный объект. Однако в Минэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме контролируемая.