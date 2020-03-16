Експерт розповів, хто "витягне" Україну з дефолту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Дефолт не страшний тій країні, де уряд і бізнесу правильно вибудувані відносини. Про це у своєму блозі написав міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук, передає УНН.
Він зазначив, що сьогодні в Україні представлені всі передумови класичного дефолту: відсутність довіри до банківської системи у населення, зростання безробіття, надмірні зовнішні борги, ймовірність істотної девальвації національної валюти.
“Фактично, технічний дефолт без його офіційного оголошення подарував країні в грудні минулого року екс-прем’єр Гончарук, припинивши виплати по багатьом статтям державного бюджету, в зв’язку з його дефіцитом і почавши розподіляти в абсолютно ручному режимі виплати виключно тільки за захищеними статтями”, — пояснив економіст.
У разі реального дефолту, Україна буде змушена шукати підтримку не зовні, а всередині країни. І чи зможе вийти зі складної економічної ситуації з мінімальними втратами за однієї умови — якщо взаємини держави з великими національними інвесторами, великими корпораціями і окремими бізнес-компаніями будуть заздалегідь і грамотно збудованими, впевнений Гарбарук.
“Вважаю, що все це можливо реалізувати в рамках розробленої на рівні Кабміну разом з українським бізнесом і спільно реалізованої „Політики національного економічного протекціонізму“, яка в своїй основі буде складатися з підтримки Державою інтересів українських компаній, як на міжнародному, так і на внутрішньому ринку . Наприклад: при здійсненні закупівель за гроші державного бюджету або виконання державних підрядів — пріоритет повинен віддаватися національним компаніям”, — говорить економіст.
Не менш важливо, щоб держава стимулювала внутрішнє споживання товарів національного походження, каже Гарбарук.
“Це можливо зробити через диференціацію системи оподаткування для українських виробників і створення економічних стимулів. Як для малого, так і для великого бізнесу, що дозволить створювати нові підприємства з новими робочими місцями і що як наслідок призведе до збільшення податкових надходжень, купівельної спроможності більшої частини населення і зростання ВВП країни на рівні так необхідних 7-8% в рік”, — пояснив економіст.