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Експерт: головний інвестор у державі – український підприємець, особливих умов для іноземних не повинно бути

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Економічний експерт Андрій Новак вважає, що тенденції зі створення особливих умов для іноземних інвесторів і їхня всестороння політична підтримка – хибний шлях. Адже в таких умовах держава та влада нехтує інтересами та захистом українських інвесторів. Про це він розповів у коментарі УНН.

Цитата

“Я вважаю, що коли представники української влади акцентують на тому, що вони створюють якісь особливі умови для іноземних інвесторів — це є неправильно. Бо головним інвестором у будь-якій країні є, перш за все, внутрішній інвестор. Як підприємці — так і самі громадяни. І акцент на іноземних інвесторах означає, що влада країни не дбає про своїх громадян і своїх підприємців, а дбає про іноземних підприємців. Для всіх умови повинні бути однакові, закон — один для всіх”, — вважає Новак.

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Деталі

На його думку, конфлікт шведського інвестора Scania з українським інвестором “Журавлина”, в якому окремі народні депутати від партії “Слуга народу” висвітлювали та підтримували виключно позицію іноземної компанії, демонструє зневажливе та зверхнє ставлення влади до вітчизняних підприємців.

“Ця ситуація склалася внаслідок певних стереотипів. Типу іноземці завжди в усьому праві, знають все краще і вміють краще, і що іноземцям треба в країні створювати якісь особливі умови — зелену дорогу, тощо. В принципі, це є неправильно, бо всі повинні мати рівні права і можливості, не залежно від місця реєстрації бізнесу, національності чи місця народження”, — зауважив Андрій Новак.

Контекст

Між дистриб’ютором шведських вантажівок Scania Україна та українським підприємством “Журавлина” триває судовий процес.

Під час нього Scania Україна влаштували безплатний тест-драйв народним депутатам від “Слуги народу”, зокрема голові Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галині Янченко та Денису Маслову. 

Народний депутат і член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Денис Маслов після візиту до дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна невдовзі заявив, що готовий відвідати другу сторону судового конфлікту заради неупередженості. Окремо власник українського підприємства Олег Політило запросив на своє підприємство голову ТСК Галину Янченко. 

Scania VS “Журавлина”

Конфлікт почався з бажання дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру “Журавлина” на менш вигідні. При цьому нові умови були ініційовані вже після зроблених “Журавлиною” інвестицій у шведського дистриб’ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українською компанією розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура щодо їх розірвання не була запущена.

Відтоді між двома суб’єктами господарської діяльності почалися тривалі та складні судові процеси.

В результаті кульмінацією цих судових процесів у 2020 році стала перемога “Журавлини” в 123 млн грн компенсації за 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів, які нібито захищають права інвесторів. Втрутився в ситуацію і посол, а представники Посольства Швеції постійно присутні на апеляційних судових засіданнях.

При цьому в судовому порядку компанії “Журавлина” вдалося довести, що договір був розірваний не відповідно до його умов. Українці також в суді довели, що після того, як почався конфлікт, Scania Україна усіма можливими способами перешкоджала українському дилеру та сервісному центру виконувати свої зобов’язання за договором: відключила від всіх можливих електронних систем і сервісів з обслуговування клієнтів.

Наступне засідання апеляційного суду у справі дистриб’ютора шведських вантажівок Scania проти колишнього дилера і сервісного центру української компанії “Журавлина” відбудеться 9 квітня. Українці в судовому конфлікті сподіваються на справедливе рішення, яке залишить без змін рішення суду першої інстанції на користь вітчизняної компанії.

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