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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперт: главный инвестор в государстве - украинский предприниматель, особых условий для иностранных не должно быть

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Экономический эксперт Андрей Новак считает, что тенденции по созданию особых условий для иностранных инвесторов и их всесторонняя политическая поддержка - ложный путь. Ведь в таких условиях государство и власть пренебрегает интересами и защитой украинских инвесторов. Об этом он рассказал в комментарии УНН.

Цитата

“Я считаю, что когда представители украинской власти акцентируют на том, что они создают какие-то особые условия для иностранных инвесторов — это неправильно. Потому что главным инвестором в любой стране является, прежде всего, внутренний инвестор. Как предприниматели — так и сами граждане. И акцент на иностранных инвесторах означает, что власти страны не заботится о своих гражданах и своих предпринимателях, а заботится об иностранных предпринимателях. Для всех условия должны быть одинаковы, закон — один для всех”, — считает Новак.

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Детали

По его мнению, конфликт шведского инвестора Scania с украинским инвестором “Журавлына”, в котором отдельные народные депутаты от партии “Слуга народа” освещали и поддерживали исключительно позицию иностранной компании, демонстрирует пренебрежительное и высокомерное отношение власти к отечественным предпринимателям.

“Эта ситуация сложилась вследствие определенных стереотипов. Как бы иностранцы всегда во всем правы, знают все лучше и умеют лучше, и иностранцам надо в стране создавать какие-то особые условия — зеленую дорогу, и тому подобное. В принципе, это неправильно, потому что все должны иметь равные права и возможности, независимо от места регистрации бизнеса, национальности или места рождения”, — отметил Андрей Новак.

Контекст

Между дистрибьютором шведских грузовиков Scania Украина и украинским предприятием “Журавлына” продолжается судебный процесс.

Во время него Scania Украина устроили бесплатный тест-драйв народным депутатам от “Слуги народа”, в частности председателю Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галине Янченко и Денису Маслову.

Народный депутат и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Денис Маслов после визита к дистрибьютору шведских грузовиков Scania Украина вскоре заявил, что готов посетить другую сторону судебного конфликта ради беспристрастности. Отдельно владелец украинского предприятия Олег Политыло пригласил на свое предприятие голову ВСК Галину Янченко.

Scania VS “Журавлына”

Конфликт начался с желания дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украины в 2009 году изменить условия договоров для сервисного и дилерского центра “Журавлына” на менее выгодные. При этом новые условия были инициированы уже после сделанных “Журавлыной” инвестиций в шведского дистрибьютора. Когда украинский дилер предложил обсудить ситуацию, руководство Scania Украина опубликовало на сайте сообщение для клиентов о том, что отношения с украинской компанией разорваны, хотя договора все еще были в силе, а специальная процедура по их расторжению не была запущена.

С тех пор между двумя субъектами хозяйственной деятельности начались длительные и сложные судебные процессы.

В результате кульминацией этих судебных процессов в 2020 году стала победа “Журавлыны” за 123 млн грн компенсации за 2012-2017 гг. В публичном пространстве решение суда встретило сопротивление со стороны шведской стороны, отдельных народных депутатов, которые якобы защищают права инвесторов. Вмешался в ситуацию и посол, а представители Посольства Швеции постоянно присутствуют на апелляционных судебных заседаниях.

При этом в судебном порядке компании “Журавлына” удалось доказать, что договор был расторгнут не в соответствии с его условиями. Украинцы также в суде доказали, что после того, как начался конфликт, Scania Украина всеми возможными способами препятствовала украинском дилеру и сервисному центру выполнять свои обязательства по договору: отключила от всех возможных электронных систем и сервисов по обслуживанию клиентов.

Следующее заседание апелляционного суда по делу дистрибьютора шведских грузовиков Scania против бывшего дилера и сервисного центра украинской компании “Журавлына” состоится 9 апреля. Украинцы в судебном конфликте надеются на справедливое решение, которое оставит без изменений решение суда первой инстанции в пользу отечественной компании.

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