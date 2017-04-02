Дубль О.Гладкого вивів "Карпати" із зони вильоту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Львівські "Карпати" знову опинилися в безпечній зоні чемпіонату України. Такі підсумки дуелі білоруських фахівців Олега Дулуба і Леоніда Кучука, передає УНН.
Героєм матчу став орендований "Карпатами" у "Динамо" форвард Олександр Гладкий. Все почалося з пенальті: Матвієнко подав зліва, м'яч знайшов руку Карасюка, і арбітр вказав на "точку". О.Гладкий впевнено реалізував 11 - метровий.
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Другий гол вдалось забити з подачі з кутового, тоді О.Гладкий потужно пробив у дотик: 2:0.
"Карпати" залишаються непереможними в 2017 році, а "Сталь" перериває свою виграшну серію.