Дубль О.Гладкого вивів "Карпати" із зони вильоту

Героєм матчу став орендований "Карпатами" у "Динамо" форвард Олександр Гладкий. Все почалося з пенальті: Матвієнко подав зліва, м'яч знайшов руку Карасюка, і арбітр вказав на "точку". О.Гладкий впевнено реалізував 11 - метровий.

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Другий гол вдалось забити з подачі з кутового, тоді О.Гладкий потужно пробив у дотик: 2:0.

"Карпати" залишаються непереможними в 2017 році, а "Сталь" перериває свою виграшну серію.