Дубль А.Гладкого вывел "Карпаты" из зоны вылета

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43979 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103232 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158497 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117323 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117073 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112880 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104515 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107140 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103627 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154112 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Дубль А.Гладкого вывел "Карпаты" из зоны вылета

Дубль А.Гладкого вывел "Карпаты" из зоны вылета

Киев  •  УНН

 • 10200 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Львовские "Карпаты" вновь оказались в безопасной зоне чемпионата Украины. Таковы итоги дуэли белорусских специалистов Олега Дулуба и Леонида Кучука, передает УНН.

Героем матча стал арендованный "Карпатами" в "Динамо" форвард Александр Гладкий. Все началось с пенальти Матвиенко подал слева, мяч нашел руку Карасюка, и арбитр указал на "точку". А.Гладкий уверенно реализовал 11 - метровый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дубль А.Ярмоленка помог "Динамо" победить "Александрию"

Второй гол удалось забить с подачи с углового, тогда А.Гладкий мощно пробил в касание: 2: 0.

"Карпаты" остаются непобедимыми в 2017 году, а "Сталь" прерывает свою выигрышную серию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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