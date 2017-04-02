Дубль А.Гладкого вывел "Карпаты" из зоны вылета

Героем матча стал арендованный "Карпатами" в "Динамо" форвард Александр Гладкий. Все началось с пенальти Матвиенко подал слева, мяч нашел руку Карасюка, и арбитр указал на "точку". А.Гладкий уверенно реализовал 11 - метровый.

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Второй гол удалось забить с подачи с углового, тогда А.Гладкий мощно пробил в касание: 2: 0.

"Карпаты" остаются непобедимыми в 2017 году, а "Сталь" прерывает свою выигрышную серию.