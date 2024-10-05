Дубайська авіакомпанія заборонила перевезення пейджерів після їхніх вибухів у Лівані
Київ • УНН
Emirates Airlines заборонила перевезення пейджерів та рацій після серії вибухів у Лівані. Авіакомпанія також призупинила рейси до Лівану, Іраку та Ірану через ескалацію конфлікту на Близькому Сході.
Дубайська авіакомпанія Emirates Airlines заборонила пасажирам перевозити пейджери та рації на власних рейсах після серії вибухів цих пристроїв у Лівані минулого місяця Reuters, пише УНН.
Усім пасажирам, що подорожують в/із/через Дубай, заборонено перевозити пейджери та рації в зареєстрованому багажі або ручній поклажі. Будь-які виявлені заборонені предмети будуть конфісковані поліцією Дубая в рамках посилених заходів безпеки,
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Найбільша авіакомпанія Близького Сходу також додала, що польоти до Іраку та Ірану буде припинено до вівторка, а польоти до Йорданії відновляться в неділю.
Крім того, до 15 жовтня будуть призупинені рейси до Лівану через ескалацію атак Ізраїлю на "Хезболлу", яка підтримується Іраном, включаючи удари поблизу аеропорту Бейрута.
Декілька інших авіакомпаній також призупинили польоти до Бейрута та інших аеропортів на тлі загострення ситуації.
Нагадаємо
17 вересня у Лівані та Сирії вибухнули пейджери членів Хезболли, спричинивши 9 смертей та близько 3000 поранених. Хезболла звинувачує Ізраїль, але офіційного підтвердження немає.
Пізніше міністр охорони здоров'я Лівану повідомив про зростання кількості постраждалих від вибухів пейджерів до 4000, а загиблих - до 11. Серед жертв є члени "Хезболли" та посол Ірану.
Після масових вибухів пейджерів у Лівані сталася нова серія вибухів - здетонували радіостанції Хезболли. Вибухи відбулися на півдні країни та в передмістях Бейрута, один з них стався поблизу похорону жертв попередніх вибухів.