Кількість постраждалих у Лівані зросла до 4 тисяч, загиблих — до 11
Київ • УНН
Міністр охорони здоров'я Лівану повідомив про зростання кількості постраждалих від вибухів пейджерів до 4000, а загиблих - до 11. Серед жертв є члени "Хезболли" та посол Ірану.
Кількість постраждалих внаслідок масового підриву пейджерів у Лівані зросла до чотирьох тисяч, а загиблих — до 11 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Лівану Фірас Аб'яд, передає УНН.
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Раніше повідомлялося про 2750 поранених і дев'ять загиблих. ЗМІ писали, що вибухнули пейджери, які використовуються рухом "Хезболла".
Міністр Аб'яд повідомив про зростання кількості постраждалих і загиблих в ефірі телеканалу "Аль Джадид", його слова наводить "РИА Новости".
Перші вибухи сталися 17 вересня о 15:45 за місцевим часом (збігається з мск). Спочатку повідомлялося про десятки постраждалих, але протягом години кількість поранених перевищила тисячу осіб.
"Хезболла" заявила, що серед загиблих — двоє членів руху, включно із сином члена ліванського парламенту Алі Аммара. Відомо, що серед постраждалих є посол Ірану в Лівані Моджтаба Амани.
Масовий вибух пейджерів в Лівані: поранено майже три тисячі людей, серед них діти17.09.24, 21:10 • 19042 перегляди