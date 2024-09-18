Количество пострадавших в результате массового подрыва пейджеров в Ливане возросло до четырех тысяч, а погибших - до 11 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Ливана Фирас Абьяд, передает УНН.

Детали

Ранее сообщалось о 2750 раненых и девяти погибших. СМИ писали, что взорвались пейджеры, которые используются движением «Хезболла».

Министр Абьяд сообщил о росте числа пострадавших и погибших в эфире телеканала «Аль Джадид», его слова приводит «РИА Новости».

Первые взрывы произошли 17 сентября в 15:45 по местному времени (совпадает с мск). Сначала сообщалось о десятках пострадавших, но в течение часа количество раненых превысило тысячу человек.

«Хезболла» заявила, что среди погибших - двое членов движения, включая сына члена ливанского парламента Али Аммара. Известно, что среди пострадавших есть посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

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