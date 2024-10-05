Дубайская авиакомпания запретила перевозку пейджеров после их взрывов в Ливане

Дубайская авиакомпания Emirates Airlines запретила пассажирам перевозить пейджеры и рации на собственных рейсах после серии взрывов этих устройств в Ливане в прошлом месяце Reuters, пишет УНН.

Всем пассажирам, путешествующим в/из/через Дубай, запрещено перевозить пейджеры и рации в зарегистрированном багаже или ручной клади. Любые обнаруженные запрещенные предметы будут конфискованы полицией Дубая в рамках усиленных мер безопасности, - говорится на сайте авиакомпании.

Детали

Крупнейшая авиакомпания Ближнего Востока также добавила, что полеты в Ирак и Иран будут приостановлены до вторника, а полеты в Иорданию возобновятся в воскресенье.

Кроме того, до 15 октября будут приостановлены рейсы в Ливан из-за эскалации атак Израиля на "Хезболлу", которая поддерживается Ираном, включая удары вблизи аэропорта Бейрута.

Несколько других авиакомпаний также приостановили полеты в Бейрут и другие аэропорты на фоне обострения ситуации.

Напомним,

17 сентября в Ливане и Сирии взорвались пейджеры членов Хезболлы, вызвав 9 смертей и около 3000 раненых. Хезболла обвиняет Израиль, но официального подтверждения нет.

Позже министр здравоохранения Ливана сообщил о росте числа пострадавших от взрывов пейджеров до 4000, а погибших - до 11. Среди жертв есть члены "Хезболлы" и посол Ирана.

После массовых взрывов пейджеров в Ливане произошла новая серия взрывов - сдетонировали радиостанции Хезболлы. Взрывы произошли на юге страны и в пригородах Бейрута, один из них произошел вблизи похорон жертв предыдущих взрывов.