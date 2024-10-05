Дубайская авиакомпания запретила перевозку пейджеров после их взрывов в Ливане
Киев • УНН
Emirates Airlines запретила перевозку пейджеров и раций после серии взрывов в Ливане. Авиакомпания также приостановила рейсы в Ливан, Ирак и Иран из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Дубайская авиакомпания Emirates Airlines запретила пассажирам перевозить пейджеры и рации на собственных рейсах после серии взрывов этих устройств в Ливане в прошлом месяце Reuters, пишет УНН.
Всем пассажирам, путешествующим в/из/через Дубай, запрещено перевозить пейджеры и рации в зарегистрированном багаже или ручной клади. Любые обнаруженные запрещенные предметы будут конфискованы полицией Дубая в рамках усиленных мер безопасности,
Детали
Крупнейшая авиакомпания Ближнего Востока также добавила, что полеты в Ирак и Иран будут приостановлены до вторника, а полеты в Иорданию возобновятся в воскресенье.
Кроме того, до 15 октября будут приостановлены рейсы в Ливан из-за эскалации атак Израиля на "Хезболлу", которая поддерживается Ираном, включая удары вблизи аэропорта Бейрута.
Несколько других авиакомпаний также приостановили полеты в Бейрут и другие аэропорты на фоне обострения ситуации.
Напомним,
17 сентября в Ливане и Сирии взорвались пейджеры членов Хезболлы, вызвав 9 смертей и около 3000 раненых. Хезболла обвиняет Израиль, но официального подтверждения нет.
Позже министр здравоохранения Ливана сообщил о росте числа пострадавших от взрывов пейджеров до 4000, а погибших - до 11. Среди жертв есть члены "Хезболлы" и посол Ирана.
После массовых взрывов пейджеров в Ливане произошла новая серия взрывов - сдетонировали радиостанции Хезболлы. Взрывы произошли на юге страны и в пригородах Бейрута, один из них произошел вблизи похорон жертв предыдущих взрывов.