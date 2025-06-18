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ДТП з українцями у Франції: в Україну повернулася перша група підлітків, 9 людей ще в лікарнях

Київ • УНН

 • 824 перегляди

В Україну повернулася перша група з 40 українських підлітків, які постраждали у ДТП у Франції. У французьких лікарнях залишаються 9 українців, їм надається консульська підтримка.

ДТП з українцями у Франції: в Україну повернулася перша група підлітків, 9 людей ще в лікарнях

В Україну прибула перша група з 40 українських підлітків і супроводжуючих осіб, які постраждали в ДТП у Франції. У лікарнях Франції ще залишаються 9 українців. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України, пише УНН.

Деталі

"Вчора в Україну прибула перша група з 40 українських підлітків і супроводжуючих осіб, які постраждали внаслідок жахливої ДТП 13 червня у Франції", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що з моменту аварії й до повернення в Україну українські консули у Франції, а також Австрії та представництві МЗС в Ужгороді координували допомогу: були на зв’язку з лікарнями, організовували логістику, забезпечували супровід і підтримку на кожному етапі.

"Діти та дорослі поверталися додому залізницею: Париж – Відень – Чоп – Чернівці. Це стало можливим завдяки злагодженій співпраці багатьох служб і людей", - ідеться у повідомленні.

"У лікарнях Франції ще залишаються 9 українців. Консули продовжують бути на зв’язку з ними та лікарями", - інформує Департамент консульської служби.

Доповнення

У п'ятницю, 13 червня, у Франції сталася трагічна ДТП за участю українського автобуса. У ньому перебували 46 студентів та 5 викладачів Кіцманського фахового коледжу Подільського державного університету. Буковинці поверталися додому після навчального обміну з аграрним ліцеєм La Touche у Бретані.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагічну ДТП у Франції, внаслідок якої загинули четверо людей, троє серед яких - громадяни України.

Прокуратура Парижа висунула обвинувачення одному з водіїв автобуса, що перевозив українських дітей і потрапив у ДТП 13 червня, у якому загинули четверо людей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоНовини Світу
Міністерство закордонних справ України
Відень
Париж
Франція
Володимир Зеленський
Україна
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