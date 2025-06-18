ДТП з українцями у Франції: в Україну повернулася перша група підлітків, 9 людей ще в лікарнях
Київ • УНН
В Україну повернулася перша група з 40 українських підлітків, які постраждали у ДТП у Франції. У французьких лікарнях залишаються 9 українців, їм надається консульська підтримка.
В Україну прибула перша група з 40 українських підлітків і супроводжуючих осіб, які постраждали в ДТП у Франції. У лікарнях Франції ще залишаються 9 українців. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України, пише УНН.
Деталі
"Вчора в Україну прибула перша група з 40 українських підлітків і супроводжуючих осіб, які постраждали внаслідок жахливої ДТП 13 червня у Франції", - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що з моменту аварії й до повернення в Україну українські консули у Франції, а також Австрії та представництві МЗС в Ужгороді координували допомогу: були на зв’язку з лікарнями, організовували логістику, забезпечували супровід і підтримку на кожному етапі.
"Діти та дорослі поверталися додому залізницею: Париж – Відень – Чоп – Чернівці. Це стало можливим завдяки злагодженій співпраці багатьох служб і людей", - ідеться у повідомленні.
"У лікарнях Франції ще залишаються 9 українців. Консули продовжують бути на зв’язку з ними та лікарями", - інформує Департамент консульської служби.
Доповнення
У п'ятницю, 13 червня, у Франції сталася трагічна ДТП за участю українського автобуса. У ньому перебували 46 студентів та 5 викладачів Кіцманського фахового коледжу Подільського державного університету. Буковинці поверталися додому після навчального обміну з аграрним ліцеєм La Touche у Бретані.
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