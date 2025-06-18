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ДТП с украинцами во Франции: в Украину вернулась первая группа подростков, 9 человек еще в больницах

Киев • УНН

 • 290 просмотра

В Украину вернулась первая группа из 40 украинских подростков, пострадавших в ДТП во Франции. Во французских больницах остаются 9 украинцев, им оказывается консульская поддержка.

ДТП с украинцами во Франции: в Украину вернулась первая группа подростков, 9 человек еще в больницах

В Украину прибыла первая группа из 40 украинских подростков и сопровождающих лиц, пострадавших в ДТП во Франции. В больницах Франции еще остаются 9 украинцев. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины, пишет УНН.

Детали

"Вчера в Украину прибыла первая группа из 40 украинских подростков и сопровождающих лиц, пострадавших в результате ужасного ДТП 13 июня во Франции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с момента аварии и до возвращения в Украину украинские консулы во Франции, а также Австрии и представительстве МИД в Ужгороде координировали помощь: были на связи с больницами, организовывали логистику, обеспечивали сопровождение и поддержку на каждом этапе.

"Дети и взрослые возвращались домой по железной дороге: Париж – Вена – Чоп – Черновцы. Это стало возможным благодаря слаженному сотрудничеству многих служб и людей", - говорится в сообщении.

"В больницах Франции еще остаются 9 украинцев. Консулы продолжают быть на связи с ними и врачами", - информирует Департамент консульской службы.

Дополнение

В пятницу, 13 июня во Франции произошло трагическое ДТП с участием украинского автобуса. В нем находились 46 студентов и 5 преподавателей Кицманского профессионального колледжа Подольского государственного университета. Буковинци возвращались домой после учебного обмена с аграрным лицеем La Touche в Бретани.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагическое ДТП во Франции, в результате которого погибли четверо людей, трое среди которых - граждане Украины.

https://unn.ua/news/u-trahichnii-dtp-u-frantsii-zahynulo-troie-ukraintsiv-zelenskyi

Прокуратура Парижа предъявила обвинение одному из водителей автобуса, перевозившего украинских детей и попавшего в ДТП 13 июня, в котором погибли четверо людей.

https://unn.ua/news/smertelna-dtp-z-ukraintsiamy-u-frantsii-vodiiu-vysunuly-obvynuvachennia

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Владимир Зеленский
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