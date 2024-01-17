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Друзі Одещини подарували дитячій лікарні обладнання для новонароджених

Друзі Одещини подарували дитячій лікарні обладнання для новонароджених

Київ • УНН

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Місто Бремен передало Одеській обласній дитячій клінічній лікарні сучасний апарат штучної вентиляції легенів для новонароджених. Пожертва є частиною проекту, спрямованого на зміцнення потенціалу одеської лікарні.

Німецьке місто Бремен подарувало Одеській обласній дитячій клінічній лікарні сучасний апарат штучної вентиляції легень для новонароджених дітей. Про це повідомляє Одеська ОВА, передає УНН.

Дякуємо нашим німецьким партнерам за безмежну підтримку та відданість в справі охорони здоров'я маленьких жителів області. Друзями Одещини було придбано сучасний апарат штучної вентиляції легень для новонароджених діток, який вже став невід'ємною частиною обладнання Одеської обласної дитячої клінічної лікарні - йдеться у повідомленні.

Допомога була отримана у рамках реалізації проекту "Посилення спроможності комунального некомерційного підприємства "Одеська обласна дитяча клінічна лікарня" Одеської обласної ради".

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"Висловлюємо щиру вдячність німецьким партнерам за їх неоціненну підтримку та спільні зусилля для блага наших діток", - прокоментувала т.в.о. директора Департаменту міжнародного співробітництва та протоколу Катерина Марченко.

Нагадаємо, Кіпер призначив нового очільника Одеської обласної дитячої лікарні. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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