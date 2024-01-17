Друзья Одесской области подарили детской больнице оборудование для новорожденных

Bloomberg: Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за ошибки в самолете

Госсекретарь США Энтони Блинкен застрял в Давосе из-за критической ошибки в его самолете Boeing Co. 737. После того как была обнаружена неустранимая утечка кислорода, в Брюссель был отправлен самолет меньшей вместимости, чтобы доставить его домой.