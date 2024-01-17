Друзья Одесской области подарили детской больнице оборудование для новорожденных
Город Бремен передал Одесской областной детской клинической больнице современный аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных. Пожертвование является частью проекта, направленного на укрепление потенциала одесской больницы.
В Киеве откроют второй в мире правительственно-технологический центр GovTech
Всемирный экономический форум открывает GovTech-центр в Киеве, что делает Украину второй страной в мире, которая принимает такую платформу. Центр будет способствовать цифровой трансформации правительства, развитию электронного управления и цифровых навыков.
На фоне выступления Зеленского в Давосе: российские хакеры атаковали правительство Швейцарии
российские хакеры атаковали несколько правительственных сайтов Швейцарии во время визита президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономическый форум в Давосе.
Минобороны разорвало контракты с компаниями Гринкевича и подало заявление в ГБР
Министерство обороны подало в Государственное бюро расследований заявление о признании потерпевшей стороной в деле против компаний, аффилированных с предпринимателем Игорем Гринкевичем.
Bloomberg: Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за ошибки в самолете
Госсекретарь США Энтони Блинкен застрял в Давосе из-за критической ошибки в его самолете Boeing Co. 737. После того как была обнаружена неустранимая утечка кислорода, в Брюссель был отправлен самолет меньшей вместимости, чтобы доставить его домой.
Попытка подкупа топ-чиновников в сфере восстановления: нардепу Лабазюку продлили действие обязанностей
Высший антикоррупционный суд Украины продлил действие процессуальных обязанностей, возложенных на народного депутата Сергея Лабазюка, подозреваемого в даче взятки высокопоставленным чиновникам реставрационной отрасли, до 18 марта. Лабазюк, после внесения залога, обязан выполнять эти обязанности.
Делегация Китая отказалась от встречи с Зеленским в Швейцарии - Politico
Решение Китая не встречаться с украинцами выглядело намеренным, а не результатом проблем с расписанием, отмечает издание.
В "Дії" запустили опрос для госслужащих, которые получают зарплаты при поддержке США
В приложении "Дія" в Украине запустили опрос для государственных служащих, которые получали зарплату в 2022-2023 годах за счет Прямой бюджетной поддержки (DBS) от США.
В Брянской области аварийно сел на трассу военный вертолет Ми-8
Военный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на трассе в Брянской области из-за предположительной технической неисправности. Посадка привела к временному отключению электроэнергии в нескольких районах, но пострадавших нет.
Ирак подал жалобу на Иран в Совет безопасности ООН
Ирак подал жалобу в Совет Безопасности ООН против Ирана за ракетные обстрелы Эрбиля, которые он считает нарушением своего суверенитета. Атаки привели к жертвам среди гражданского населения и повреждению имущества.