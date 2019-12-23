До свят ДПСУ збільшила пропускну спроможність прикордонних пунктів на в’їзд в Україну з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. До новорічних та різдвяних свят Державна прикордонна служба України збільшила пропускну спроможність пунктів пропуску на в’їзд в Україну: задіяла додаткові смуги руху та обладнала додаткові робочі місця на пунктах пропуску. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Повідомляється, що напередодні новорічних та різдвяних свят потік транспортних засобів на в’їзд в Україну істотно зростає, а тому час перетинання державного кордону збільшується. Люди очікують на проходження контрольних процедур 8 годин.
"Зважаючи на ситуацію із передноворічним потоком подорожуючих, Державна прикордонна служба вживає комплекс усіх заходів, необхідних для швидкого оформлення на в’їзних каналах пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС. Зокрема на більшості переходів на 10 – 20% збільшено кількість особового складу, задіяного до несення служби у нарядах із перевірки документів та огляду транспортних засобів. Окрім цього, додаткові наряди забезпечують підтримання режиму у пунктах пропуску та поблизу них", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що для забезпечення ритмічності пропуску українські прикордонники проводять регулярні зустрічі з представниками контрольних служб суміжних сторін.
"З метою прискорення процесу на в’їзних каналах задіяно додаткові смуги руху, які у звичайному режимі обслуговують дипломатичний та автобусний канали. В окремих пунктах пропуску обладнано додаткові робочі місця для нарядів із перевірки документів, а на найбільш активних напрямах готові до застосування мобільні комплекси прикордонного контролю", - додали у пресслужбі.
Також вказано, що черги легкових автомобілів з боку України відсутні.
Нагадаємо, на кордоні з Польщею утворилися новорічні черги.