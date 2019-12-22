На кордоні з Польщею утворились новорічні черги: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. На кордоні України та Польщі утворились довжелезні новорічні черги. Про це повідомив голова Держмитної служби України Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook, додавши фото і відео з пунктів пропуску, передає УНН.
"На кордоні традиційні вже новорічні черги з Польщі. Вибачте за існуючий стан речей, з нового року по затвердженому плану починаємо реконструкцію і добудову 12 пунктів пропуску на кордоні. Ну, а поки стараємось зробити все, що можемо, із існуючою пропускною спроможністю, перекинули максимум людей з виїзду на в‘їзд. Але випустити з нашого боку більше авто, аніж пропустили поляки, ми фізично не здатні. Для розуміння — от фото/відео зі Смільниці онлайн — на нашій стороні є вільне місце! Зі сторони поляків стоїть черга (кадр з їх камери спостереження перед їх шлагбаумом на в‘їзд), там ще й купа людей на такс-фрі йде...“,- написав Нефьодов.
З його слів, додає специфіки й процедура оформлення авто, які належать українцям, що живуть за кордоном — вони оформлюють письмове зобов‘язання про вивезення авто, а це довше, аніж пропустити туриста.
“Наступного року подумаємо, як електронізувати цей процес. Для прикладу, на Закарпатті минулого року оформлялось біля 100 таких авто за добу, зараз 1400”, — написав він.
Голова Держмитної служби також навів наступну статистику пропуску на в’їзд з Польщі за минулу ніч:
— Рава-Руська — 131 вантажівка, 682 легкові, 32 автобуси;
— Краківець — 229 вантажівок, 1460 легкових, 103 автобуси;
— Мостиська — 210 вантажівок, 642 легкових, 45 автобусів;
— Угринів — 1245 легкових, 14 автобусів;
— Грушів — 87 вантажівок, 860 легкових;
— Смільниця — 384 легкових;
— Порубне — 124 вантажних, 520 легкових;
— Ягодин — 307 вантажних, 570 легкових.
Як повідомляв УНН, ДПСУ через реорганізацію посилить підрозділи для охорони кордону.