На границе с Польшей образовались новогодние очереди: что известно

"На границе традиционные уже новогодние очереди из Польши. Простите за существующее положение вещей, с нового года по утвержденному плану начинаем реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска на границе. Ну, а пока стараемся сделать все, что можем, с существующей пропускной способностью, перебросили максимум людей с выезда на въезд. Но выпустить с нашей стороны больше авто, чем пропустили поляки, мы физически не способны. Для понимания - вот фото/видео со Смильницы онлайн - на нашей стороне есть свободное место! Со стороны поляков стоит очередь (кадр с их камер наблюдения перед их шлагбаумом на въезд), там еще и куча людей на такс-фри идет ...", - написал Нефедов.

По его словам, добавляет специфики и процедура оформления авто, принадлежащих украинцам, живущих за границей - они оформляют письменное обязательство о вывозе авто, а это дольше, чем пропустить туриста.

"В следующем году подумаем, как электронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье в прошлом году оформлялось около 100 таких авто в сутки, сейчас 1400", - написал он.

Председатель Гостаможенной службы также привел следующую статистику пропуска на въезд из Польши за прошедшую ночь:

- Рава-Русская - 131 грузовик, 682 легковые, 32 автобуса;

- Краковец - 229 грузовиков, 1460 легковых, 103 автобуса;

- Мостыська - 210 грузовиков, 642 легковых, 45 автобусов;

- Угринов - 1245 легковых, 14 автобусов;

- Грушев - 87 грузовиков, 860 легковых;

- Смильныця - 384 легковых;

- Порубное - 124 грузовых, 520 легковых;

- Ягодын - 307 грузовых, 570 легковых.

Как сообщал УНН, ГПСУ из-за реорганизации усилит подразделения для охраны границы.