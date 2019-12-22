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На границе с Польшей образовались новогодние очереди: что известно

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. На границе Украины и Польши образовались длинные новогодние очереди. Об этом сообщил председатель Гостаможенной службы Украины Максим Нефедов на своей странице в Facebook, добавив фото и видео из пунктов пропуска, передает УНН.

"На границе традиционные уже новогодние очереди из Польши. Простите за существующее положение вещей, с нового года по утвержденному плану начинаем реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска на границе. Ну, а пока стараемся сделать все, что можем, с существующей пропускной способностью, перебросили максимум людей с выезда на въезд. Но выпустить с нашей стороны больше авто, чем пропустили поляки, мы физически не способны. Для понимания - вот фото/видео со Смильницы онлайн - на нашей стороне есть свободное место! Со стороны поляков стоит очередь (кадр с их камер наблюдения перед их шлагбаумом на въезд), там еще и куча людей на такс-фри идет ...", - написал Нефедов.

По его словам, добавляет специфики и процедура оформления авто, принадлежащих украинцам, живущих за границей - они оформляют письменное обязательство о вывозе авто, а это дольше, чем пропустить туриста.

"В следующем году подумаем, как электронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье в прошлом году оформлялось около 100 таких авто в сутки, сейчас 1400", - написал он.

Председатель Гостаможенной службы также привел следующую статистику пропуска на въезд из Польши за прошедшую ночь:
- Рава-Русская - 131 грузовик, 682 легковые, 32 автобуса;
- Краковец - 229 грузовиков, 1460 легковых, 103 автобуса;
- Мостыська - 210 грузовиков, 642 легковых, 45 автобусов; 
- Угринов - 1245 легковых, 14 автобусов; 
- Грушев - 87 грузовиков, 860 легковых;
- Смильныця - 384 легковых;
- Порубное - 124 грузовых, 520 легковых;
- Ягодын - 307 грузовых, 570 легковых.

Как сообщал УНН, ГПСУ из-за реорганизации усилит подразделения для охраны границы.

Украинские Национальные Новости

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