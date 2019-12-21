ДПСУ через реорганізацію посилить підрозділи для охорони кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. За рахунок реформи регіональних управлінь будуть посилені органи та підрозділи охорони кордону. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"У відомстві триває реформа регіональних управлінь. За рахунок вивільнених посад будуть посилені органи та підрозділи охорони кордону. Пріоритет – загони, залучені до проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що у рамках реформи відбулося масштабне перепідпорядкування органів охорони державного кордону. Зокрема Донецький та Краматорський прикордонні загони увійшли до складу Східного регіонального управління Держприкордонслужби (раніше були у складі Донецько-Луганського регіонального управління). Для ефективної взаємодії органів та підрозділів Держприкордонслужби в складі Об’єднаних сил в структурі Східного регіонального управління створене Оперативно-військове управління з місцем дислокації м. Краматорськ.
Зазначається, що зміни торкнулися й органів Державної прикордонної служби в інших регіонах України. Херсонський та Бердянський прикордонні загони, що були у складі Азово-Чорноморського регіонального управління, тепер підпорядковані Південному регіональному управлінню. Також розширилась ділянка відповідальності Західного регіонального управління.
До його складу увійшов Луцький прикордонний загін, який до цього був у складі Північного регіонального управління. У свою чергу Чернігівський та Житомирський прикордонні загони, які теж були у складі Північного регіонального управління, вже є органами охорони кордону центрального підпорядкування.
"Ми хочемо привести управлінську структуру до загальноєвропейських стандартів", - прокоментував недавно мету реформи Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.
Він зауважив, що керованість органів та підрозділів за новим штатом територіальних органів буде й надалі ретельно аналізуватися. У результаті цього аналізу може продовжитися оптимізація організаційно-штатної структури.
Нагадаємо, Держприкордонслужба відреагувала на черговий "гумконвой" із РФ.
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