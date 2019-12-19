Держприкордонслужба відреагувала на черговий "гумконвой" з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення так званого "гуманітарного конвою", який знову відправила на Донбас. Про це йдеться у заяві пресслужби Держприкордонслужби, передає УНН.
Українські прикордонники повідомили, що через російські пункти пропуску “Матвєєв Курган” та “Донецьк” з 5:00 до 6:00 19 грудня цього року на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони так званого російського “гумконвою”. Дев’яносто шостий “гумконвой”, як зазначається, складався з 17 вантажівок.
Зазначається, що в цьому році це дванадцятий такий “гумконвой”.
"Переміщення цих російських автоколон, як і попередніх, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей", - додали у ДПСУ.
У вантажівках нібито перевозили медобладнання, медикаменти, дитячі набори. Однак українська міжвідомча група з прикордонників та митників не мала змоги отримати достеменну інформацію про фактичний вміст вантажівок і могла здійснювати лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій. Крім того, як вказано, завантаженість транспортних засобів в середньому складала близько 75%.
Нагадаємо, Росія відправила 96-й "новорічний гумконвой" на Донбас.