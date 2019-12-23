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К праздникам ГПСУ увеличила пропускную способность пограничных пунктов на въезд в Украину из ЕС

К праздникам ГПСУ увеличила пропускную способность пограничных пунктов на въезд в Украину из ЕС

Киев  •  УНН

 • 8464 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. К новогодним и рождественским праздникам Государственная пограничная служба Украины увеличила пропускную способность пунктов пропуска на въезд в Украину: задействовала дополнительные полосы движения и оборудовала дополнительные рабочие места на пунктах пропуска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Сообщается, что накануне новогодних и рождественских праздников поток транспортных средств на въезд в Украину существенно возрастает, а потому при пересечении государственной границы увеличивается. Люди ожидают прохождения контрольных процедур 8 часов.

"Учитывая ситуацию с предновогодним потоком путешественников, Государственная пограничная служба проводит комплекс всех мероприятий, необходимых для быстрого оформления на въездные каналы пунктов пропуска на границе со странами ЕС. В частности, на большинстве переходов на 10 - 20% увеличено количество личного состава, задействованного в несения службы в нарядах по проверке документов и осмотру транспортных средств. Кроме этого, дополнительные наряды обеспечивают поддержание режима в пунктах пропуска и вблизи них", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для обеспечения ритмичности пропуска украинские пограничники проводят регулярные встречи с представителями контрольных служб смежных сторон.

"С целью ускорения процесса на въездных каналах задействовано дополнительные полосы движения, которые в обычном режиме обслуживают дипломатический и автобусный каналы. В отдельных пунктах пропуска оборудованы дополнительные рабочие места для нарядов по проверке документов, а на самых активных направлениях готовы к применению мобильные комплексы пограничного контроля", - добавили в пресс-службе.

Также указано, что очереди легковых автомобилей со стороны Украины отсутствуют.

Напомним, на границе с Польшей образовались новогодние очереди.

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