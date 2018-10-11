До Нацполіції надійшло майже 90 звернень через інцидент на Чернігівщині

“Станом на 08:00 до поліції надійшло 87 звернень громадян, пов’язаних із цією НП. Сім повідомлень стосуються пошкодження будинків (6 — в Ічнянському районі, ще одна будівля — у Прилуцькому). Крім того, надійшло 9 повідомлень про можливі випадки мародерства”, — йдеться у повідомленні.

Жодне зі звернень щодо мародерства не підтвердилося. При цьому правоохоронці виявили двох підозрілих осіб, встановили їхні особи, опитали та відпустили. Інформація про можливу причетність цих осіб до вчинення мародерських дій не підтвердилася.

“На даний час поліція не допустила жодного факту мародерства. До моменту повернення людей додому ми продовжуємо активно працювати для збереження їхнього майна”, — підкреслив перший заступник Голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

На даний час за наказом начальника поліції Чернігівської області Едуарда Альохіна додатково створено 10 слідчо-оперативних груп. До їх складу включені працівники поліції відділів і відділень, прилеглих до зони НП. Групи знаходяться в готовності для прибуття на місце у разі надходження повідомлень громадян про виявлення якихось правопорушень.

Крім того, відбувається процес ротації поліцейських сил, задіяних на охорону публічного порядку і безпеки людей на території надзвичайної події. На даний час відбувається заміна поліцейських Києва і Київської області, піднятих по тривозі після надходження повідомлення про НП, на наряди з Сумської, Полтавської та Черкаської областей.

Раніше у Міноборони уточнили, що на арсеналі під Ічнею вночі почастішали вибухи.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія — 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту. Станом на 10 жовтня інформації про постраждалих від вибухів на Чернігівщині не надходило.

Через вибухи на арсеналі під Ічнею відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії, у поліції уточнюють, що до НП могли призвести дії диверсійних груп із РФ.