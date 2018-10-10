Інформації про постраждалих від вибухів на Чернігівщині не надходило - Аброськін

“Станом на ранок 10 жовтня інформації про постраждалих від вибухів на Чернігівщині в поліції немає”, — заявив т.в.о. Голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

Сьогодні станом на 08:00 до органів та підрозділів поліції надійшло 62 повідомлення щодо подій, пов’язаних із НП на військових складах в м. Ічня. Серед цих повідомлень — 6 про факти руйнування будинків (5 — в м. Ічня, ще один — у Прилуцькому районі). Крім того, зареєстровано 12 фактів виявлення боєприпасів на території міста. Водночас на даний момент не зафіксовано повідомлень про отримання тілесних ушкоджень місцевими мешканцями.

Також на даний час не підтвердилося жодне з шести повідомлень про можливі випадки мародерства.

“Всі ці повідомлення стосувалися появи людей, невідомих місцевим мешканцям. Ті одиничні випадки мародерства, про які надійшли повідомлення — ми перевірили. У жодному випадку вони не підтвердилися”, — зазначив В’ячеслав Аброськін.

Водночас правоохоронці готують додаткові слідчо-оперативні групи поліції. Вони у разі потреби виїздитимуть на місця події, якщо такі виклики будуть надходити від громадян, що повертатимуться до власних помешкань.

Зараз на території, віднесеної до небезпечної зони, працюють 18 евакуаційних пунктів: 10 — в Ічнянському районі, два — в Бахмацькому, три — в Прилуцькому і ще один — в Ніжинському районі. Поліція забезпечує порядок біля цих пунктів. Там же працюють представники медичних підрозділів поліції, які в разі потреби можуть надати медичну допомогу або необхідні медикаменти.

Нагадаємо, Національна поліція в якості основної версії вибухів на військових складах в м. Ічня Чернігівської області розглядає диверсійні дії груп з РФ.