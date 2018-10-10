Информация о пострадавших от взрывов в Черниговской области не поступала - Аброськин

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КИЕВ. 10 октября. УНН. По состоянию на 08:00 среды, 10 октября, в органы и подразделения полиции поступило 62 сообщения о событиях, связанных с ЧС на военных складах в г. Ичня. Об этом сообщил Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.

“По состоянию на утро 10 октября информации о пострадавших от взрывов в Черниговской области у полиции нет”, — заявил в.и.о. Председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Сегодня по состоянию на 08:00 в органы и подразделений полиции поступило 62 сообщения о событиях, связанных с ЧС на военных складах в г. Ичня. Среди этих сообщений — 6 о фактах разрушения домов (5 — в г.Ичня, еще один — в Прилуцком районе). Кроме того, зарегистрировано 12 фактов обнаружения боеприпасов на территории города. В то же время на данный момент не зафиксировано сообщений о получении телесных повреждений местными жителями.

Также в настоящее время не подтвердилось ни одно из шести сообщений о возможных случаях мародерства.

“Все эти сообщения касались появления людей, неизвестных местным жителям. Те единичные случаи мародерства, о которых поступили сообщения — мы проверили. Ни в одном случае они не подтвердились”, - отметил Вячеслав Аброськин.

Вместе с тем правоохранители готовят дополнительные следственно-оперативные группы полиции. Они в случае необходимости будут выезжать на места происшествия, если такие вызовы будут поступать от граждан, которые возвращаются в свои дома.

Сейчас на территории, отнесенной к опасной зоне, работают 18 эвакуационных пунктов: 10 — в Ичнянском районе, два — в Бахмаче, три — в Прилуцком и еще один — в Нежинском районе. Полиция обеспечивает порядок возле этих пунктов. Там же работают представители медицинских подразделений полиции, которые в случае необходимости могут оказать медицинскую помощь или необходимые медикаменты.

Напомним, Национальная полиция в качестве основной версии взрывов на военных складах в г. Ичня Черниговской области рассматривает диверсионные действия групп с РФ.

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