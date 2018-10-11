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В Нацполицию поступило почти 90 обращений из-за инцидента в Черниговской области

В Нацполицию поступило почти 90 обращений из-за инцидента в Черниговской области

Киев  •  УНН

 • 10189 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В Черниговской области полиция отработала почти 90 сообщений, связанных со взрывами на складах. Об этом сообщил Департамент коммуникаций Национальной полиции Украины, передает УНН.

“По состоянию на 8:00 в полицию поступило 87 обращений граждан, связанных с этим ЧП. Семь сообщений касаются повреждения зданий (6 — в Ичнянском районе, еще одно здание — в Прилуцком). Кроме того, поступило 9 сообщений о возможных случаях мародерства”, - говорится в сообщении.

Ни одно из обращений о мародерстве не подтвердилось. При этом правоохранители обнаружили двух подозрительных лиц, установили их личности, опросили и отпустили. Информация о возможной причастности этих лиц к совершению мародерских действий не подтвердилась.

“В настоящее время полиция не допустила ни одного факта мародерства. К моменту возвращения людей домой мы продолжаем активно работать для сохранения их имущества”, - подчеркнул первый заместитель Председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

В настоящее время по приказу начальника полиции Черниговской области Эдуарда Алехина дополнительно создано 10 следственно-оперативных груп. В их состав включены работники полиции отделов и отделений, прилегающих к зоне ЧП. Группы находятся в готовности для прибытия на место в случае поступления сообщений граждан об обнаружении каких-либо правонарушений.

Кроме того, происходит процесс ротации полицейских сил, задействованных на охрану общественного порядка и безопасности людей на территории чрезвычайного происшествия. В настоящее время происходит замена полицейских Киева и Киевской области, поднятых по тревоге после поступления сообщения о ЧП на наряды из Сумской, Полтавской и Черкасской областей.

Ранее в Минобороны уточнили, что на арсенале под Ичней ночью участились взрывы.

Как сообщал УНН, в 03:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 03:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория — 402 га.

Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек . Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта. По состоянию на 10 октября информации о пострадавших от взрывов в Черниговской области не поступало.

Из-за взрывов на арсенале под Ичней открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии, в полиции уточняют, что к ЧП могли привести действия диверсионных групп из РФ.

Украинские Национальные Новости

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