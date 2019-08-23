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"Дніпро-1" дозаявив швейцарського півзахисника

"Дніпро-1" дозаявив швейцарського півзахисника

Київ • УНН

 • 9183 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Учасник УПЛ СК "Дніпро-1" вніс до заявки клубу на сезон Гріффіна Райлі Сабатіні. Про це сказано на офіційному сайті турніру, передає УНН.

20-річний представник середньої ланки поля Гріффін Райлі Сабатіні продовжить виступи у формі "Дніпро-1". В анкеті футболіста значиться, що він зі Швейцарії, однак, місце народження – Зімбабве. Крім швейцарського гравець зі зростом в 176 см має також італійське громадянство.

Зазначимо, що останнім часом Гріффін виступав за команди U-23 ФК "Волен".

Відзначимо, що "Дніпро-1" після чотирьох турів чемпіонату України має 5 очок і займає сьоме місце в таблиці.

Нагадаємо, що раніше "Дніпро-1" підсилився оборонцем Папа Гуйе.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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