"Дніпро-1" дозаявив швейцарського півзахисника
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Учасник УПЛ СК "Дніпро-1" вніс до заявки клубу на сезон Гріффіна Райлі Сабатіні. Про це сказано на офіційному сайті турніру, передає УНН.
20-річний представник середньої ланки поля Гріффін Райлі Сабатіні продовжить виступи у формі "Дніпро-1". В анкеті футболіста значиться, що він зі Швейцарії, однак, місце народження – Зімбабве. Крім швейцарського гравець зі зростом в 176 см має також італійське громадянство.
Зазначимо, що останнім часом Гріффін виступав за команди U-23 ФК "Волен".
Відзначимо, що "Дніпро-1" після чотирьох турів чемпіонату України має 5 очок і займає сьоме місце в таблиці.
Нагадаємо, що раніше "Дніпро-1" підсилився оборонцем Папа Гуйе.