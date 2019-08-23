"Днепр-1" дозаявил швейцарского полузащитника

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 41805 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118866 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129558 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120746 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125102 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128068 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152825 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150956 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140818 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 201151 просмотра

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"Днепр-1" дозаявил швейцарского полузащитника

"Днепр-1" дозаявил швейцарского полузащитника

Киев  •  УНН

 • 9183 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Участник УПЛ СК "Днепр-1" внес в заявку клуба на сезон Гриффина Райли Сабатини. Об этом говорится на официальном сайте турнира, передает УНН.

20-летний представитель среднего звена поля Гриффин Райли Сабатини продолжит выступления в форме "Днепр-1". В анкете футболиста значится, что он из Швейцарии, однако, место рождения - Зимбабве. Кроме швейцарского игрок с ростом в 176 см имеет также итальянское гражданство.

Отметим, что в последнее время Гриффин выступал за команды U-23 ФК "Волен".

Отметим, что "Днепр-1" после четырех туров чемпионата Украины 5 очков и занимает седьмое место в таблице.

Напомним, что ранее "Днепр-1" усилился защитником Папа Гуйе.

Украинские Национальные Новости

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