"Днепр-1" дозаявил швейцарского полузащитника

20-летний представитель среднего звена поля Гриффин Райли Сабатини продолжит выступления в форме "Днепр-1". В анкете футболиста значится, что он из Швейцарии, однако, место рождения - Зимбабве. Кроме швейцарского игрок с ростом в 176 см имеет также итальянское гражданство.

Отметим, что в последнее время Гриффин выступал за команды U-23 ФК "Волен".

Отметим, что "Днепр-1" после четырех туров чемпионата Украины 5 очков и занимает седьмое место в таблице.

Напомним, что ранее "Днепр-1" усилился защитником Папа Гуйе.