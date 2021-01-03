Для замовлення російської вакцини Sputnik V немає жодних раціональних підстав – ДП “Медзакупівлі”

“В сегменті векторних вакцин, якою і є російська вакцина-кандидат, є значна конкуренція. 18 виробників по всьому світу знаходяться на тому чи іншому етапі розробки. Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку, як AstraZeneca, Johnson & Johnson та інші. При цьому AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн включно із Великобританією. Тобто наразі для замовлення російського продукту, в сегменті якої є дешевші, ефективніші, надійніші вакцини, немає жодних раціональних підстав”, - зазначив фахівець.

Він також нагадав про сумнівність процесу розробки та випробувань цієї вакцини-кандидата, зокрема, що “московський Інститут Гамалеї розпочав розробку одним з останніх, але оголосив про успішне завершення другої фази випробувань першим влітку минулого року”.

При цьому, нагадав Жумаділов, з третьої фази він досі не вийшов з оприлюдненими результатами.

“Не буду зупинятись на тому, що покладатись на державну російську організацію в умовах російської збройної агресії проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни – це невігластво, як мінімум”, - зазначив він.

Нагадаємо, на думку міністра закордонних справ України, питання вакцини є класичним прикладом гібридних можливостей дипломатії, і в даному контексті ситуація з російською вакциною є гібридною зброєю Росії проти України.