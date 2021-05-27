Держприкордонслужба: через закрите небо з Білоруссю черг на кордоні більше не стало
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. За середу, 26 травня, через наземні пункти пропуску кордон з Білоруссю перетнуло 2 400 осіб, як на в'їзд, так і на виїзд. Росту пасажиропотоку не зафіксовано. Про це у коментарі УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.
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“Зазначу, що пасажиропотік на кордоні не зріс за перший день відтоді, як не літають літаки між Україною та Білоруссю. За минулу добу, власне, кордон з Білоруссю перетнуло 2 400 осіб, як на в’їзд, так і на виїзд”, — розповів Демченко.
Деталі
За його словами, більшість становлять іноземці, а не громадяни України.
Окрім того, він зазначив, що загалом до закриття авіасполучення з Білоруссю пасажиропотік коливався на рівні від 2 тис. осіб на добу до 2,5 тис. В окремі дні він міг становити 3 тис. осіб на добу на в’їзд та виїзд.
Доповнення
Раніше Демченко повідомляв, що за тиждень перед закриттям авіасполучення пасажиропотік з Білоруссю в українських аеропортах сягав 6 тисяч осіб.
Що було раніше
За рішенням уряду, Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.
Як повідомляло посольство України в Республіці Білорусь, громадянам України, які з 26 травня 2021 року авіаційним шляхом прибуватимуть в Республіку Білорусь з території третіх країн з метою транзитного проїзду для повернення в Україну, необхідно заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю.
У разі отримання дозволу на транзитний проїзд від компетентних органів Республіки Білорусь, необхідно протягом визначеного ними терміну (до 24 годин) виїхати наземним транспортом в Україну.
На теперішній час на українсько-білоруському кордоні функціонують пункти пропуску для автомобільного сполучення: “Мокрани — Доманове”, “Мохро — Дольськ”, “Нова Рудня — Виступовичі”, “Олександрівка — Вільча”, “Нова Гута — Нові Яриловичі”, “Веселівка — Сеньківка”.
Контекст
Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.