Держприкордонслужба: через закрите небо з Білоруссю черг на кордоні більше не стало

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 33888 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 117730 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 157822 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 141481 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 147626 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 102242 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 85696 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 192778 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89024 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 286201 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 74525 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 16150 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 29155 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 37979 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 54532 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 159200 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 192779 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 286201 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 452627 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 438006 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 10177 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 35017 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 40365 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 40726 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 41590 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Держприкордонслужба: через закрите небо з Білоруссю черг на кордоні більше не стало

Київ • УНН

 • 33831 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. За середу, 26 травня, через наземні пункти пропуску кордон з Білоруссю перетнуло 2 400 осіб, як на в'їзд, так і на виїзд. Росту пасажиропотоку не зафіксовано. Про це у коментарі УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.

Держприкордонслужба: через закрите небо з Білоруссю черг на кордоні більше не стало

Цитата:

“Зазначу, що пасажиропотік на кордоні не зріс за перший день відтоді, як не літають літаки між Україною та Білоруссю. За минулу добу, власне, кордон з Білоруссю перетнуло 2 400 осіб, як на в’їзд, так і на виїзд”, — розповів Демченко.

Деталі

За його словами, більшість становлять іноземці, а не громадяни України.

Окрім того, він зазначив, що загалом до закриття авіасполучення з Білоруссю пасажиропотік коливався на рівні від 2 тис. осіб на добу до 2,5 тис. В окремі дні він міг становити 3 тис. осіб на добу на в’їзд та виїзд.

Доповнення

Раніше Демченко повідомляв, що за тиждень перед закриттям авіасполучення пасажиропотік з Білоруссю в українських аеропортах сягав 6 тисяч осіб.

Що було раніше

За рішенням уряду, Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Як повідомляло посольство України в Республіці Білорусь, громадянам України, які з 26 травня 2021 року авіаційним шляхом прибуватимуть в Республіку Білорусь з території третіх країн з метою транзитного проїзду для повернення в Україну, необхідно заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю.

У разі отримання дозволу на транзитний проїзд від компетентних органів Республіки Білорусь, необхідно протягом визначеного ними терміну (до 24 годин) виїхати наземним транспортом в Україну.

На теперішній час на українсько-білоруському кордоні функціонують пункти пропуску для автомобільного сполучення: “Мокрани — Доманове”, “Мохро — Дольськ”, “Нова Рудня — Виступовичі”, “Олександрівка — Вільча”, “Нова Гута — Нові Яриловичі”, “Веселівка — Сеньківка”.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45