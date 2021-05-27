Держприкордонслужба: через закрите небо з Білоруссю черг на кордоні більше не стало

Цитата:

“Зазначу, що пасажиропотік на кордоні не зріс за перший день відтоді, як не літають літаки між Україною та Білоруссю. За минулу добу, власне, кордон з Білоруссю перетнуло 2 400 осіб, як на в’їзд, так і на виїзд”, — розповів Демченко.

Деталі

За його словами, більшість становлять іноземці, а не громадяни України.

Окрім того, він зазначив, що загалом до закриття авіасполучення з Білоруссю пасажиропотік коливався на рівні від 2 тис. осіб на добу до 2,5 тис. В окремі дні він міг становити 3 тис. осіб на добу на в’їзд та виїзд.

Доповнення

Раніше Демченко повідомляв, що за тиждень перед закриттям авіасполучення пасажиропотік з Білоруссю в українських аеропортах сягав 6 тисяч осіб.

Що було раніше

За рішенням уряду, Україна зупинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Як повідомляло посольство України в Республіці Білорусь, громадянам України, які з 26 травня 2021 року авіаційним шляхом прибуватимуть в Республіку Білорусь з території третіх країн з метою транзитного проїзду для повернення в Україну, необхідно заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю.

У разі отримання дозволу на транзитний проїзд від компетентних органів Республіки Білорусь, необхідно протягом визначеного ними терміну (до 24 годин) виїхати наземним транспортом в Україну.

На теперішній час на українсько-білоруському кордоні функціонують пункти пропуску для автомобільного сполучення: “Мокрани — Доманове”, “Мохро — Дольськ”, “Нова Рудня — Виступовичі”, “Олександрівка — Вільча”, “Нова Гута — Нові Яриловичі”, “Веселівка — Сеньківка”.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.