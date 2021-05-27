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Госпогранслужба: из-за закрытого неба с Беларусью очередей на границе больше не стало

Киев • УНН

 • 33831 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. За среду, 26 мая, через наземные пункты пропуска границу с Беларусью пересекло 2400 человек, как на въезд, так и на выезд. Роста пассажиропотока не зафиксировано. Об этом в комментарии УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрий Демченко.

Госпогранслужба: из-за закрытого неба с Беларусью очередей на границе больше не стало

Цитата:

"Отмечу, что пассажиропоток на границе не вырос за первый день с тех пор, как не летают самолеты между Украиной и Беларусью. За минувшие сутки, собственно, границу с Беларусью пересекло 2400 человек, как на въезд, так и на выезд", - рассказал Демченко.

Детали

По его словам, большинство составляют иностранцы, а не граждане Украины.

Кроме того, он отметил, что в целом до закрытия авиасообщения с Беларусью пассажиропоток колебался на уровне от 2 тыс. человек в сутки до 2,5 тыс. В отдельные дни он мог составлять 3 тыс. человек в сутки на въезд и выезд.

Дополнение

Ранее Демченко сообщал, что за неделю перед закрытием авиасообщения пассажиропоток с Беларусью в украинских аэропортах достигал 6000 человек.

Что было ранее

По решению правительства, Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Как сообщало посольство Украины в Республике Беларусь, гражданам Украины, которые с 26 мая 2021 года авиационным путем будут прибывать в Республику Беларусь с территории третьих стран с целью транзитного проезда для возвращения в Украину, необходимо заявить о цели своего прибытия во время прохождения пограничного контроля.

В случае получения разрешения на транзитный проезд от компетентных органов Республики Беларусь, необходимо в течение определенного ими срока (до 24 часов) выехать наземным транспортом в Украине.

В настоящее время на украинско-белорусской границе функционируют пункты пропуска для автомобильного сообщения: "Мокраны - Доманово", "Мохро - Дольск", "Новая Рудня - Выступовичи", "Александровка - Вильча", "Новая Гута - Новые Яриловичи", "Веселовка - Сеньковка".

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Украинские Национальные Новости

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