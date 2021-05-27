Госпогранслужба: из-за закрытого неба с Беларусью очередей на границе больше не стало
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. За среду, 26 мая, через наземные пункты пропуска границу с Беларусью пересекло 2400 человек, как на въезд, так и на выезд. Роста пассажиропотока не зафиксировано. Об этом в комментарии УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрий Демченко.
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"Отмечу, что пассажиропоток на границе не вырос за первый день с тех пор, как не летают самолеты между Украиной и Беларусью. За минувшие сутки, собственно, границу с Беларусью пересекло 2400 человек, как на въезд, так и на выезд", - рассказал Демченко.
Детали
По его словам, большинство составляют иностранцы, а не граждане Украины.
Кроме того, он отметил, что в целом до закрытия авиасообщения с Беларусью пассажиропоток колебался на уровне от 2 тыс. человек в сутки до 2,5 тыс. В отдельные дни он мог составлять 3 тыс. человек в сутки на въезд и выезд.
Дополнение
Ранее Демченко сообщал, что за неделю перед закрытием авиасообщения пассажиропоток с Беларусью в украинских аэропортах достигал 6000 человек.
Что было ранее
По решению правительства, Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.
Как сообщало посольство Украины в Республике Беларусь, гражданам Украины, которые с 26 мая 2021 года авиационным путем будут прибывать в Республику Беларусь с территории третьих стран с целью транзитного проезда для возвращения в Украину, необходимо заявить о цели своего прибытия во время прохождения пограничного контроля.
В случае получения разрешения на транзитный проезд от компетентных органов Республики Беларусь, необходимо в течение определенного ими срока (до 24 часов) выехать наземным транспортом в Украине.
В настоящее время на украинско-белорусской границе функционируют пункты пропуска для автомобильного сообщения: "Мокраны - Доманово", "Мохро - Дольск", "Новая Рудня - Выступовичи", "Александровка - Вильча", "Новая Гута - Новые Яриловичи", "Веселовка - Сеньковка".
Контекст
Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.