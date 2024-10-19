Чим результативнішими будемо на полі бою та в дипломатії, то швидше зможемо повернути полонених - Зеленський

Зʼясовуємо долю кожного й кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх. Це дуже складний процес, але що більш результативні будемо на полі бою та в дипломатії, то швидше зможемо повернути також інших. Так Президент України Володимир Зеленський прокоментував обмін полонених, передає УНН.

"Передусім сьогодні вдячність нашій команді, яка займається обмінами, та всім українським воїнам – кожному підрозділу, – які поповнюють обмінний фонд для нашої держави. Пишаюся всіма вами і дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Важливо це розуміти: не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Я дякую всім, хто це забезпечує", - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що Україні вдалося повернути з російського полону ще 95 українців.

34 бійці "Азову" повернулися з російського полону

"Більшість із них – рядові та сержанти, 26 офіцерів. Захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них "азовці". Також Максим Буткевич – український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни. Усім, кого повернули, зараз надається необхідна допомога", - сказав він.

Глава держави додав, що триває робота, щоб звільняти військових і цивільних.

"Це дуже складний процес, але що більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, то швидше ми зможемо повернути також інших. Ми зʼясовуємо долю кожного й кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх.

Дякую Збройним Силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, Координаційному штабу – усім, хто залучений і хто допомагає. Також нашим партнерам – тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома – всі. Всі, хто захоплений росією", - резюмував Зеленський.

Україна повернула з російського полону 95 захисників - Зеленський