Чем результативнее будем на поле боя и в дипломатии, тем быстрее сможем вернуть пленных - Зеленский

Выясняем судьбу каждого и каждой, кто может быть в плену. Очень стараемся вернуть всех. Это очень сложный процесс, но чем более результативны будем на поле боя и в дипломатии, тем быстрее сможем вернуть и других. Так Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обмен пленных, передает УНН.

"Прежде всего сегодня благодарность нашей команде, которая занимается обменами, и всем украинским воинам - каждому подразделению, - которые пополняют обменный фонд для нашего государства. Горжусь всеми вами и благодарю вас за помощь в освобождении наших людей из российского плена. Важно это понимать: не бывает ничего, что происходит просто так. Всегда надо сильные позиции для Украины. Всегда надо увеличивать возможности нашего государства. Во время войны результат только приобретается. Я благодарю всех, кто это обеспечивает", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украине удалось вернуть из российского плена еще 95 украинцев.

34 бойца "Азова" вернулись из российского плена

"Большинство из них - рядовые и сержанты, 26 офицеров. Защитники Мариуполя, в целом Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Киевщины, Черниговщины, Херсонщины. Среди них "азовцы". Также Максим Буткевич - украинский правозащитник, который пошел защищать Украину после начала полномасштабной войны. Всем, кого вернули, сейчас оказывается необходимая помощь", - сказал он.

Глава государства добавил, что продолжается работа, чтобы освобождать военных и гражданских.

"Это очень сложный процесс, но чем более результативны мы будем на поле боя и в дипломатии, тем быстрее мы сможем вернуть и других. Мы выясняем судьбу каждого и каждой, кто может быть в плену. Очень стараемся вернуть всех.

Спасибо Вооруженным Силам, Службе безопасности Украины, ГУР, Офису, МВД, омбудсмену, Координационному штабу - всем, кто вовлечен и кто помогает. Также нашим партнерам - тем странам и лидерам, которые усиливают наши позиции в этой работе. И всегда, когда есть такая возможность, мы говорим с лидерами во время визитов о том, что украинцы должны быть дома - все. Все, кто захвачен россией", - резюмировал Зеленский.

Украина вернула из российского плена 95 защитников - Зеленский