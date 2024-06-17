Через атаку рф призупинили перевезення одним із автобусних маршрутів з Херсона
Київ • УНН
Пасажирський автобус у Херсонській області зазнав атаки, що тимчасово призупинило перевезення за маршрутом Херсон-Кізомис приблизно до 20 червня.
Пасажирський автобус у Херсонській області зазнав атаки, що тимчасово призупинило перевезення за маршрутом Херсон-Кізомис приблизно до 20 червня, повідомили у Херсонській ОВА у понеділок, пише УНН.
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"Внаслідок ворожої атаки на пасажирський автобус тимчасово припинено роботу маршруту "Херсон АС – Кізомис". Орієнтовний термін відновлення транспортного сполучення – 20 червня", - повідомили в ОВА у Telegram.
Жителям Кізомиса при цьому нагадали, що триває безплатна евакуація людей з небезпечних населених пунктів Херсонщини.
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