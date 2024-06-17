Киев • УНН
Пассажирский автобус в Херсонской области подвергся атаке, что временно приостановило перевозки по маршруту Херсон-Кизомыс примерно до 20 июня.
Пассажирский автобус в Херсонской области подвергся атаке, что временно приостановило перевозки по маршруту Херсон-Кизомыс примерно до 20 июня, сообщили в Херсонской ОВА в понедельник, пишет УНН.
Детали
"В результате вражеской атаки на пассажирский автобус временно прекращена работа маршрута "Херсон АС - Кизомыс". Ориентировочный срок восстановления транспортного сообщения - 20 июня", - сообщили в ОВА в Telegram.
Жителям Кизомыса при этом напомнили, что продолжается бесплатная эвакуация людей из опасных населенных пунктов Херсонщины.
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