Пассажирский автобус в Херсонской области подвергся атаке, что временно приостановило перевозки по маршруту Херсон-Кизомыс примерно до 20 июня, сообщили в Херсонской ОВА в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В результате вражеской атаки на пассажирский автобус временно прекращена работа маршрута "Херсон АС - Кизомыс". Ориентировочный срок восстановления транспортного сообщения - 20 июня", - сообщили в ОВА в Telegram.

Жителям Кизомыса при этом напомнили, что продолжается бесплатная эвакуация людей из опасных населенных пунктов Херсонщины.

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