Частину Лондона перекрили через масштабну пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Масштабна пожежа на складі призвела до перекриття великої частини вулиць у північній частині Лондона у Великій Британії. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.
Пожежа на складі у північно-західному лондонському районі Нісден зупинила рух на кільцевій дорозі в обох напрямках між Neasden Lane North і Staples Corner, основний маршрут звідки пролягає до транспортної артерії M1.
Місцеві транспортники повідомили, що M1 також була закрита у напрямку на південь на розв'язці і закликала автомобілістів використовувати альтернативні маршрути.
Лондонська пожежна служба повідомила, що 70 пожежників з 10 пожежними машинами боролися з вогнем на першому поверсі складу, а столична поліція направила на місце події офіцерів.
Поліція попредила про закриття доріг, які можуть серйозно вплинути на рух в ранкову годину пік.
Нагадаємо, пожежа сталася поблизу аеропорту Хітроу.