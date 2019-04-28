Пожежа спалахнула поблизу аеропорту Хітроу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Поблизу аеропорту Хітроу на складі спалахнула пожежа. Палає у передмісті Лондона Вест-Дрейтон, передає УНН із посиланням на The Independent.
Як пише видання, на місце події виїхали шість пожежних розрахунків. Біля аеропорту помітно густі клуби диму. Рятувальники рекомендують жителям околиць не відкривати вікна і двері будинків.
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Інформації про постраждалих не надходило.
Нагадаємо, у Сіднеї работа аеропорту була припинена через пожежу у диспетчерській вежі.