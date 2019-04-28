У Воронезькій області Росії ліквідували масштабну пожежу на складі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Пожежні ліквідували відкрите горіння, що виникло в неділю вночі в розподільному центрі "Магніту" у Воронезькій області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"О 08:00 відкрите горіння ліквідовано", - сказали в прес-службі МНС РФ.
Нагадаємо, повідомлення про займання надійшло в екстрені служби о 00:08. Після прибуття перших пожежних розрахунків площа пожежі становила 20 тис. кв. м. Локалізувати займання вдалося о 4:12 на площі 42 тис. кв. м.
Як відзначили в правоохоронних органах, розглядаються кілька версій того, що сталося, в тому числі електротехнічна несправність і порушення правил пожежної безпеки. Джерело також не виключило, що "пожежних викликали пізно, в тому числі, тому пожежа набула подальшого розповсюдження на значну площу".