Часть Лондона перекрыли из-за масштабного пожара
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Крупный пожар на складе привел к перекрытию большой части улиц в северной части Лондона в Великобритании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.
Пожар на складе в северо-западном лондонском районе Нисден остановил движение на кольцевой дороге в обоих направлениях между Neasden Lane North и Staples Corner, основной маршрут откуда проходит к транспортной артерии M1.
Местные транспортники сообщили, что M1 также была закрыта в направлении на юг на развязке и призвала автомобилистов использовать альтернативные маршруты.
Лондонская пожарная служба сообщила, что 70 пожарных с 10 пожарными машинами боролись с огнем на первом этаже склада, а столичная полиция направила на место происшествия офицеров.
Полиция попредила о закрытии дорог, которые могут серьезно повлиять на движение в утренний час пик.
Напомним, пожар произошел вблизи аэропорта Хитроу.