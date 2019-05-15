Часть Лондона перекрыли из-за масштабного пожара

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 48913 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 73359 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 89707 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100319 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124081 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111894 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137956 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144688 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130159 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130214 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 15 мая. УНН. Крупный пожар на складе привел к перекрытию большой части улиц в северной части Лондона в Великобритании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

Пожар на складе в северо-западном лондонском районе Нисден остановил движение на кольцевой дороге в обоих направлениях между Neasden Lane North и Staples Corner, основной маршрут откуда проходит к транспортной артерии M1.

Местные транспортники сообщили, что M1 также была закрыта в направлении на юг на развязке и призвала автомобилистов использовать альтернативные маршруты.

Лондонская пожарная служба сообщила, что 70 пожарных с 10 пожарными машинами боролись с огнем на первом этаже склада, а столичная полиция направила на место происшествия офицеров.

Полиция попредила о закрытии дорог, которые могут серьезно повлиять на движение в утренний час пик.

Напомним, пожар произошел вблизи аэропорта Хитроу.

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